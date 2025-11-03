La llamativa sentencia del DT de Gimnasia sobre el triunfazo ante River en el Monumental: "Haberle ganado a Gallardo es..."

Fernando Zaniratto, entrenador de Gimnasia, lanzó una llamativa frase tras el histórico triunfo ante el Millonario en un Monumental caliente.

La llamativa sentencia del DT de Gimnasia sobre el triunfazo ante River en el Monumental. Foto: X @GimnasiaLP

En un Monumental caliente, el River de Marcelo Gallardo estiró su mal presente ante un Gimnasia que se llevó un triunfo histórico. Con un gol de Marcelo Torres de penal, el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto cosechó tres puntos valiosos en su pelea por el descenso y complicó aún más a su rival que alcanzó un récord negativo después de 99 jugando en el Monumental.

No obstante, esa racha se podría haber evitado si Miguel Ángel Borja convertía el polémico y dudoso penal que Nazareno Arasa sancionó tras un supuesto agarrón de Suso a Martínez Quarta, en la última jugada del partido. Pero allí apareció el guante de Nelson Insfrán, quien le adivinó las instenciones al Colibrí y le tapó el remate.

Insfrán le atajó el penal a Borja y le dio un histórico triunfo a Gimnasia El agónico penal errado por Miguel Borja frente a Gimnasia El agónico penal errado por Miguel Borja frente a Gimnasia. ESPN La llamativa sentencia del DT de Gimnasia sobre el triunfazo ante River Tras el final del partido, el único técnico que habló con los medios fue Fernando Zaniratto. Allí, hizo un análisis de la histórica victoria y destacó el gran trabajo de sus dirigidos: “Laburamos convencidos de lo que estábamos haciendo, más allá de los resultados ajenos y la situación. Los jugadores trabajaron bien, entregaron todo. Lo que cambió que tuvimos dos semanas de trabajo”, comenzó.

“Creo que no tomamos dimensión de lo que es ganarle a River acá. Viendo lo nuestro es importantísimo, ganar en esta situación es muy importante”, completó.

Por último, Zaniratto se refirió a lo que se siente haberle ganado a Marcelo Gallardo en su territorio con una llamativa sentencia: “Yo soy gallardista. A mí me gusta mucho Gallardo, es mi ídolo como técnico y haberle ganado es un orgullo. Me siento orgulloso de haberle ganado a mi ídolo. Obviamente él ni me reconoce, no sabe quién soy, pero yo lo sigo y me gusta mucho”, concluyó.