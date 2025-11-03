Rumor bomba en River: ¿la continuidad de Marcelo Gallardo está en duda?
River no levanta cabeza en ningún frente y Gallardo, pese a su inmensa espalda, está siendo resistido como nunca antes le había pasado.
Nadie puede negar que Marcelo Gallardo dejó su nombre grabado a fuego en la historia grande de River Plate y se convirtió en uno de sus más grandes ídolos por sus logros como jugador y, especialmente, como DT. Sin embargo, a pesar de su inmensa espalda, su situación actual en el banco millonario es bastante delicada.
Desde su regreso a mediados del 2024, jamás logró igualar o acercarse siquiera al nivel que mostró en su primer y exitosísimo ciclo. Con un mercado de pases envidiable y habiendo traído numerosos refuerzos de jerarquía, el equipo juega cada vez peor, quedó eliminado de todo sin competir hasta el final y acumula 4 derrotas al hilo como local (algo que no pasaba desde 1926). En ese sentido, el Muñeco comenzó a ser discutido como nunca y su continuidad pareciera estar en duda.
¿La continuidad de Marcelo Gallardo en River está en duda?
Así lo dejaron entrever este lunes algunos periodistas que siguen el día a día del cuadro de Núñez, como Juan Cortese: "Yo no veo luz al final del túnel y no puedo confirmar que Gallardo va a ser el técnico en 2026. Se deben varias charlas con el flamante presidente de River (Stefano Di Carlo). El socio votó gestión, no votó fútbol. Di Carlo sacó el 61% en el peor momento de Gallardo como DT", indicó el cronista en el programa Dale al Medio, por la señal de TyC Sports.
"Hay que ver cómo llegan los ánimos de acá a diciembre, cuáles son los objetivos. Es inédita la actual situación de Gallardo en River. Yo no sé que va a hacer. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y no puedo asegurar que siga", detalló Cortese a continuación.
Una hora antes, en F12 por ESPN, Nicolás Distasio había hecho declaraciones similares: "Yo creo que va a haber un replanteo de acá a fin de año para ver si están dadas las condiciones para seguir. Hoy creo que no podemos afirmar si el 2026 va a ser con Gallardo", apuntó.