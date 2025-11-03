Rumor bomba en River: ¿la continuidad de Marcelo Gallardo está en duda?

River no levanta cabeza en ningún frente y Gallardo, pese a su inmensa espalda, está siendo resistido como nunca antes le había pasado.

Nadie puede negar que Marcelo Gallardo dejó su nombre grabado a fuego en la historia grande de River Plate y se convirtió en uno de sus más grandes ídolos por sus logros como jugador y, especialmente, como DT. Sin embargo, a pesar de su inmensa espalda, su situación actual en el banco millonario es bastante delicada.

Desde su regreso a mediados del 2024, jamás logró igualar o acercarse siquiera al nivel que mostró en su primer y exitosísimo ciclo. Con un mercado de pases envidiable y habiendo traído numerosos refuerzos de jerarquía, el equipo juega cada vez peor, quedó eliminado de todo sin competir hasta el final y acumula 4 derrotas al hilo como local (algo que no pasaba desde 1926). En ese sentido, el Muñeco comenzó a ser discutido como nunca y su continuidad pareciera estar en duda.

¿La continuidad de Marcelo Gallardo en River está en duda? ¿La continuidad de Marcelo Gallardo en River está en duda? Así lo dejaron entrever este lunes algunos periodistas que siguen el día a día del cuadro de Núñez, como Juan Cortese: "Yo no veo luz al final del túnel y no puedo confirmar que Gallardo va a ser el técnico en 2026. Se deben varias charlas con el flamante presidente de River (Stefano Di Carlo). El socio votó gestión, no votó fútbol. Di Carlo sacó el 61% en el peor momento de Gallardo como DT", indicó el cronista en el programa Dale al Medio, por la señal de TyC Sports.

"Hay que ver cómo llegan los ánimos de acá a diciembre, cuáles son los objetivos. Es inédita la actual situación de Gallardo en River. Yo no sé que va a hacer. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y no puedo asegurar que siga", detalló Cortese a continuación.