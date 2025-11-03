Papelón histórico: River alcanzó un récord negativo ¡después de 99 años jugando como local!

El River de Marcelo Gallardo volvió a perder ante su gente y alcanzó un récord negativo jugando en su estadio que no ocurría desde 1926.

River Plate sigue hundiéndose y la gente no se lo perdona a los jugadores. Luego de la durísima eliminación por penales en la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el equipo de Marcelo Gallardo recibió a Gimnasia en un Monumental caliente que recibió a todos los futbolistas con silbidos y reproches por el pésimo presente.

Pero eso no fue lo peor de la noche, ya que el Millonario sumó una nueva derrota en el Monumental tras caer por 1-0 gracias al gol de penal del Chelo Torres que le dio tres puntos de oro al Lobo en su lucha por no descender a la Primera Nacional. De todas maneras, River tuvo la chance de empatar el partido en la última jugada, pero Insfrán le tapó un polémico penal a Borja.

El River de Gallardo alcanzó un récord negativo ¡después de 99 años jugando como local! Con esta nueva caída, el equipo de Gallardo alcanzó su cuarta derrota consecutiva jugando de local (Palmeiras, Riestra, Sarmiento y Gimnasia) y alcanzó un récord negativo ¡después de 99 años jugando como local! Esto era algo que no sucedía desde 1926 cuando hacía de local en el estadio de Alvear y Tagle, en Recoleta.

river plantel 24347.jpg River llegó a los 4 partidos seguidos perdiendo en el Monumental y alcanzó un récord negativo tras 99 años. Durante este año, el Millonario perdió cuatro partidos seguidos en su cancha durante el Torneo de Primera División de la Asociación Amateur: perdió 2-1 frente a San Lorenzo, 1-0 ante Racing y Sportivo Palermo, y la cuarta derrota fue por no presentarse a jugar ante Sportivo Buenos Aires, por un partido pendiente de la liga de la Asociación Amateurs de Football (AAmF).