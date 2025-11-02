En un Monumental muy caliente, River cayó 1-0 con Gimnasia y Borja erró un polémico penal en el último minuto
A una semana del Superclásico, River cayó frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental y el delantero colombiano marró un tiro penal en la última jugada.
River pierde 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata promediando el segundo tiempo del encuentro por decimocuarta fecha del torneo Clausura que se disputa en el estadio Monumental.
El único gol del partido fue convertido por el delantero del Lobo Marcelo Torres, de penal, a los 10' del complemento.
"Chelo" Torres cambió penal por el 1-0 de Gimnasia frente a River
El penal agónico errado por Borja
El minuto a minuto de River Plate vs Gimnasia y Esgrima La Plata