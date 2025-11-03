La drástica decisión de Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia, previo al Superclásico

River volvió a perder, la gente explotó en el Monumental y Marcelo Gallardo optó otra vez por el silencio. A días del duelo con Boca, la incertidumbre es total.

River atraviesa uno de los momentos más delicados de la era Marcelo Gallardo. La derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, en medio de una lluvia de silbidos y cánticos de bronca, profundizó la crisis futbolística y complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El golpe fue tan fuerte que el DT tomó una decisión drástica: no hablar en conferencia de prensa. Según trascendió, Gallardo suspendió su habitual contacto con los medios, visiblemente molesto por el resultado y el rendimiento del equipo. Por lo pronto, el entrenador se llamó a silencio justo antes del Superclásico.

Marcelo Gallardo se llamó a silencio tras la derrota ante Gimnasia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/1985174691691044876&partner=&hide_thread=false Gallardo NO hablará en conferencia. pic.twitter.com/wGE172AUCu — (@maxpugliese92) November 3, 2025 La medida sorprendió incluso dentro del club, ya que si bien el Muñeco había adoptado esta actitud en algunos encuentros puntuales, esta vez su silencio se da en un contexto crítico, con el Superclásico a la vuelta de la esquina y el hincha reclamando explicaciones.

El Monumental, que estalló contra los jugadores con el clásico “que se vayan todos”, también dejó en evidencia que la paciencia se agota. En el campo, River no logra levantar cabeza y el equipo luce sin reacción, algo que preocupa al cuerpo técnico de cara al duelo con Boca.