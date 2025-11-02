La caliente reacción del Monumental con los jugadores de River en el 0-1 ante Gimnasia, con Boca en el horizonte

Entre insultos y silbidos al plantel y ovación para Marcelo Gallardo, el Monumental vivió otra noche de emociones encontradas a días del Superclásico.

El Monumental habló tras la eliminación de River de la Copa Argentina y los últimos malos resultados en el torneo Clausura.

River volvió al Monumental para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, un día después de las elecciones que consagraron a Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club. La hinchada recibió a los jugadores con silbidos, reflejando la preocupación por la crisis deportiva. Entre los más criticados estuvieron Facundo Colidio, Kevin Castaño, Miguel Borja, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz, Ignacio Fernández, Fabricio Bustos y Matías Galarza.

En contraposición, Marcelo Gallardo fue respaldado por completo. Los hinchas corearon "Muñeco, Muñeco", destacando la admiración hacia el DT más ganador de la historia del club, separando su figura de la del plantel que atraviesa un momento complicado.

Además del apoyo al entrenador, el público mostró su cariño hacia los jugadores con mayor trayectoria y algunas promesas de la cantera. Juan Fernando Quintero, Marcos Acuña, Franco Armani y Pity Martínez fueron ovacionados, al igual que los juveniles Ian Subiabre, Lautaro Rivero, Santiago Lencina y Cristian Jaime, dejando en evidencia que los hinchas valoran tanto experiencia como futuro.

El partido continuó y la tensión creció. Luego del gol de Gimnasia, convertido de penal por Marcelo Torres tras una falta de Juan Carlos Portillo sobre Bautista Merlini, el Monumental estalló en bronca contra los jugadores con cánticos como: "Jugadores, la con... de tu madre". La situación dejó en claro que el plantel todavía tiene mucho por demostrar antes del Superclásico ante Boca.