Fuerte comunicado de Huracán por la prohibición a jugar con público ante River en el Ducó: irá a la Justicia

Huracán rechazó la posibilidad de jugar a puertas cerradas este jueves ante River y anunció que iniciará acciones legales.

La previa del duelo entre Huracán y River sumó un fuerte capítulo fuera de la cancha. El Globo de Parque de los Patricios rechazó la posibilidad de jugar sin público en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y anunció que iniciará acciones legales.

A dos días del partido por la fecha 10 del Torneo Apertura, la dirigencia del Quemero fijó postura a través de un comunicado oficial en el que dejó en claro su desacuerdo con la medida que impulsan autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que piden disputar el encuentro nuevamente a puertas cerradas por el derrumbe de un edificio cercano al estadio, tal como sucedió días atrás contra Belgrano.

En el texto difundido por la institución, Huracán sostuvo que volver a jugar sin hinchas “no es una opción” y aseguró que una decisión de ese tipo debería estar respaldada por informes técnicos y jurídicos que la justifiquen.

Huracán irá a la Justicia para jugar con público ante River en el Ducó Embed Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó



Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,… pic.twitter.com/iXRnxll8VI — CA Huracán (@CAHuracan) March 10, 2026 "Jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma", expresó el club en el comunicado.

La institución también cuestionó los argumentos de la medida al afirmar que “las decisiones que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.