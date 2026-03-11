Las sorpresivas cargadas de Huracán a San Lorenzo tras confirmarse que recibirá a River en Parque Patricios

Tras varias idas y vueltas, Huracán fue habilitado para jugar en el Ducó con aforo reducido y lo celebró con un picante posteo contra San Lorenzo.

De tanto insistir, Huracán terminó torciendo la postura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y podrá recibir a River con público en el Tomás Adolfo Ducó, en el duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura.

En la última reunión con los organismos de seguridad, la dirigencia recibió el pulgar arriba para que los hinchas del Globo puedan asistir al estadio luego de lo que fue el derrumbe que azotó a Parque Patricios, motivo por el cual el partido ante Belgrano se había jugado a puertas cerradas. No obstante, será con aforo reducido y solo podrán asistir 15 mil espectadores (30% de la cancha).

Las chicanas de Huracán a San Lorenzo por no tener que mudar la localía A raíz de eso, hubo festejo doble. Porque Huracán no solo celebró la medida de seguir en Parque Patricias, sino que también infló el pecho contra San Lorenzo por no tener que mudarse de barrio: lo hizo con dos imágenes que traían un claro mensaje y no pasaron desapercibidas.

En una de ellas se leía: “Soy así, de Huracán, y nunca me tuve que mudar”. Y la siguiente frase reforzaba la idea: “117 años en el mismo barrio”. Ambas fueron publicadas en un mismo posteo de las redes sociales del Globo y enloquecieron a sus hinchas.