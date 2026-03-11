La Roca, exseguridad del plantel de River, reveló por qué la dirigencia lo despidió tras la ida de Gallardo

La salida de Diego Moreno, más conocido como La Roca, sacudió el inicio de la nueva etapa en River Plate. Después de más de una década, la dirigencia tomó la decisión de despedir al histórico jefe de seguridad del plantel profesional, que desde el lunes pasado dejó de trabajar en el club. Y claro, la noticia tomó por sorpresa a todos en el mundo millonario.

El descargo de La Roca luego de ser despedido por la dirigencia de River Horas después de que se confirmara su baja, el ahora exguardaespaldas contó cómo se enteró de la drástica medida y reconoció que no lo esperaba en lo absoluto. “Me llamaron el domingo a la noche diciéndome que tenía que ir a una reunión. El lunes al mediodía me junté con la dirigencia y la novedad era esa. Me sorprendió, pero sabía que se venían cambios en el club”, lamentó en diálogo con TN.

No obstante, a explicación que recibió desde la dirigencia tuvo que ver con una renovación en el área de seguridad del plantel. “Buscaban otra imagen", reveló La Roca, sobre el argumento que le dieron durante la reunión en la que se oficializó su salida.

Diego La Roca Moreno A pesar de la situación, Moreno eligió despedirse con gratitud hacia quienes le abrieron las puertas del club, no así a quienes se la cerraron. “Lo tomo como un fin de ciclo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Estoy agradecido a la gente que me dio la oportunidad en su momento: a la dirigencia anterior, a Rodolfo D'Onofrio, a Jorge Brito y a Marcelo Gallardo”, afirmó, omitiendo a la actual CD encabezada por Stefano Di Carlo.

En medio de las especulaciones sobre su futuro laboral, también dejó en claro que su sentimiento por el club pesa más que cualquier posibilidad de trabajo en el clásico rival. Por eso, ante la consulta sobre si aceptaría un puesto en Boca, fue tajante: “Respeto mucho al club y tengo muy buena relación con la gente de seguridad de Boca, pero no. Soy hincha de River. Tengo tatuada la vieja Sívori alta en toda la pierna izquierda. También tengo las Copas Libertadores de 2015 y 2018”.