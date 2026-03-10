Finalmente Huracán jugará ante River en el Ducó con capacidad reducida: cuántos hinchas podrán asistir

El debut de Coudet como DT de River tendrá un contexto particular. El partido ante Huracán se jugará en Parque Patricios, pero con aforo reducido.

El debut de Chacho Coudet en River tendrá un marco atípico en la cancha de Huracán.

Por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, Huracán recibirá a River este jueves a las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Sin embargo, el encuentro se disputará con aforo reducido debido a un derrumbe ocurrido en un complejo de edificios cercano a la cancha.

En un primer momento se evaluó disputar el partido a puertas cerradas, aunque finalmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la presencia de público, pero con una capacidad limitada. Según lo resuelto tras una reunión entre dirigentes de Huracán y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, el estadio podrá albergar alrededor de 15 mil espectadores.

Confirmado: Huracán recibirá a River con capacidad reducida en Parque Patricios Tribuna Estadio Tomás Adolfo Ducó cancha Huracán Para el duelo de Huracán ante River, solo estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la Popular Guillermo Stábile. @CAHuracan Solo se habilitará un tercio de la capacidad del estadio. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad informaron que los hinchas ingresarán al Tomás Adolfo Ducó por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas de la zona afectada.

Estarán abiertas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, además de la popular Guillermo Stábile. Además, dos sectores del estadio permanecerán cerrados: la platea Miravé y una de las tribunas populares que habitualmente ocupan los hinchas del Globo.