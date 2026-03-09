La Seguridad porteña resolvió si Huracán-River se puede jugar o no con público en el Ducó

Debido al derrumbe de la semana pasada en Parque Patricios, era una incógnita si Huracán podía recibir este jueves a River en su estadio y con su hinchada.

Huracán debe recibir a River Plate este jueves desde las 21.30 por la fecha 10 del Torneo Apertura, en el que será el debut del Chacho Coudet como DT del elenco visitante. Pero, a raíz del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios de la semana pasada, es una incógnita cómo se llevará a cabo este partido.

Ya la fecha anterior, el Globo debió jugar sin público por esta razón en el duelo como local ante Belgrano. Pero tratándose ahora de un duelo diferente, contra uno de los equipos más grandes del país (lo que suele generarle mayores ingresos al club) y con más tiempo de anticipación, la dirigencia quemera quería que los hinchas pudieran ir a la cancha en esta oportunidad.

Huracán-River se jugará en el Ducó sin público o con gente en otro estadio Sin embargo, este lunes al mediodía hubo una reunión del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que resolvió nuevamente que el Tomás Adolfo Ducó no pueda recibir gente y que el encuentro frente al Millonario se juegue a puertas cerradas. En caso de que los de Parque Patricios quieran que haya público, deberían trasladar la localía a otra cancha.

En la última hora, trascendió que la Fortaleza de Lanús es una de las principales candidatas, ya que los escenarios de Capital con capacidad de albergar el compromiso tienen precios altísimos de alquiler. Sin embargo, desde Huracán están decididos a que se juego en su estadio y con su hinchada, y si ambas cosas no se pueden garantizar para el jueves, pedirían la postergación del cotejo (algo complicado considerando lo apretado que está ya el calendario y la suspensión de la fecha 9).