Impactante: se derrumbó un estacionamiento en Parque Patricios y hay 300 personas afectadas

Un impactante suceso afectó a cientos de vecinos del barrio porteño de Parque Patricios. Se trata del derrumbe del estacionamiento de un edificio ubicado en la calle Mafalda al 900. Hasta el momento, solo se registraron pérdidas materiales.

El suceso ocurrió a la madrugada, a eso de las 4 am. Los sectores más comprometidos son el pulmón del edificio y las cocheras ubicadas en el subsuelo.

Así quedó el estacionamiento luego del derrumbe Derrumbe Estacionamiento Parque Patricios Aproximadamente 300 personas resultaron afectadas. Debido al horario en el que ocurrió el derrumbe, no había residentes circulando en el lugar, por lo que pudieron ser evacuados correctamente. De acuerdo a las últimas informaciones, no habría heridos.

Un vecino que dialogó con TN señaló que 65 vehículos quedaron bajo los escombros y que se está evaluando la estructura para evitar que los departamentos sufran daños mayores. Actualmente, no se puede ingresar al edificio.

Por qué se derrumbó el estacionamiento en Parque Patricios De acuerdo lo informado, la parte del estacionamiento que cedió son las cocheras subterraneas, que se encontraban debajo del pasto de la parcela. Esto ocurrió debido a que, con el paso del tiempo, la tierra fue mojándose gracias a las filtraciones del agua, y la losa no fue lo suficientemente gruesa como para soportar el peso.