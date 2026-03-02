Un celador fue detenido por el presunto abuso sexual de una alumna menor de edad en una escuela de La Paz

Una entrevista del ETI a una menor complicó a un celador de la escuela Marcelino Blanco de La Paz. A raíz de eso, fue detenido y podría ser imputado.

Un celador fue detenido este último fin de semana como sospechoso del presunto abuso sexual de una alumna menor de edad en la escuela secundaria N° 4-042 Marcelino H. Blanco de La Paz. El sujeto quedó comprometido a raíz de una investigación paralela, de la cual surgió que la niña fue víctima de vejaciones en el interior del establecimiento.

La información judicial sostiene que la captura del trabajador fue ordenada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Laura Nieto, quien tomó intervención en la causa a partir de los dichos de la adolescente, de 14 años, ante personal de los Equipos Técnicos Interdisclinarios (ETI).

En esa entrevista, la estudiante apuntó contra un celador del colegio al que asiste, el cual funciona en calle 25 de Mayo del citado departamento de la Zona Este, como autor de las vejaciones que sufrió durante el último ciclo lectivo.

Las claves de la investigación por abuso sexual De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado en el patio del establecimiento, durante el horario escolar, aunque las autoridades tomaron conocimiento recientemente sobre la situación.

Más allá de eso, se aguarda por la realización de la Cámara Gesell a la menor de edad, en la que esperan que amplíe su declaración y aporte mayores precisiones sobre los hechos.