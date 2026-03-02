El dolor de la mamá de Fernando Báez Sosa en el cumpleaños de su hijo: "Hasta el cielo"

Este lunes Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por ocho rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, habría cumplido 25 años.

Este lunes 2 de marzo, Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por ocho rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en 2020, estaría cumpliendo 25 años. Su mamá Graciela Sosa compartió un emotivo posteo en sus redes sociales.

“Un beso hasta el cielo. Feliz cumple amor mío”, escribió Graciela en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Hoy cumpliría 25 años”. La foto que publicó corresponde a los momentos previos al trágico viaje.

Fernando Báez Sosa cumpleaños Instagram - @graciela.sosa.33 Inesperado giro en el caso Báez Sosa A más de seis meses del crimen de Fernando, pidieron la nulidad de la condena de uno de los rugbiers. El Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena dictada contra Lucas Pertossi, quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel.

En la presentación, Nolfi indicó que “el planteo se centra en la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”.

Y agregó: “La propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento. No obstante, esa situación diferenciada fue defendido bajo una estrategia común junto al resto de los acusados”.