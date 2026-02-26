Fernando Burlando rompió el silencio tras el pedido de nulidad de la condena de uno de los rugbiers: "Es imposible"

La defensa de Lucas Pertossi, quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel por el crimen de Fernando, pidió la nulidad de la condena.

En las últimas horas, se conoció que a más de seis meses del crimen de Fernando Báez Sosa(18), el joven que fue asesinado por ocho sujetos a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en 2020, pidieron la nulidad de la condena de uno de los rugbiers.

Se trata de Lucas Pertossi, quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel. El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, descartó que puedan reducirle la condena a Pertossi y aclaró que lo que está en trámite son quejas ya rechazadas.

“Se mal informó respecto de que había interpuesto un recurso de nulidad ante la Corte, cosa que es imposible porque no está previsto en nuestro Código de Procedimiento”, explicó Burlando. Y agregó: “Lo que sucedió es que se juntaron las quejas frente a recursos extraordinarios federales que fueron previamente denegados”.

Fernando Burlando El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando. Télam En su presentación, el Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, sostuvo que durante el juicio existió un “grave conflicto de intereses” al haber sido representado por el mismo abogado que el resto de los acusados. “Son personas mayores, capaces. Eligieron definir una estrategia de defensa. Funcionaron en manada en el hecho y luego en tribunales también funcionaron de la misma manera”, sentenció Burlando.

El letrado mencionó que al inicio del juicio oral él mismo advirtió al tribunal sobre un posible conflicto de intereses. “Yo planteé que podía encontrarse una situación de divergencia de intereses. Pero ellos, aun frente a ese planteo, siguieron con la misma actitud”, aseguró.