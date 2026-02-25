Giro en el caso Fernando Báez Sosa: piden la nulidad de la condena para uno de los rugbiers

Se trata de uno de los rugbiers que fue sentenciado a 15 años de prisión por el crimen de Fernando ocurrido en 2020.

El Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena dictada contra Pertossi.

En la presentación, Nolfi indicó que “el planteo se centra en la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”.

Y agregó: “La propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento. No obstante, esa situación diferenciada fue defendido bajo una estrategia común junto al resto de los acusados”.

Lucas Pertossi X A su vez, el escrito detalla que “el letrado interviniente habría desistido de la producción de testimonios que resultaban potencialmente favorables para Lucas Pertossi, pero que podían comprometer la posición de otros acusados, lo que reforzaría la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos”.