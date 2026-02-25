Brutal golpiza a una canadiense en Mendoza: viajó para conocer a su novio a distancia y vivió un infierno

Una mujer, de 56 años y oriunda de Canadá , llegó recientemente a Mendoza para reunirse con un hombre con el que inició una relación a distancia. Pero, lo que pensaba que iba a ser un viaje para consumar el amor, se terminó transformando en un infierno: recibió una brutal paliza el día que lo conoció y el sujeto terminó detenido.

La información a la que accedió MDZ sostiene que el caso de violencia de género se registró pasada la medianoche del domingo, momentos después de que la mujer, quien tiene familiares en la provincia, llegó hasta la casa de su novio en el barrio Las Bodegas , en el distrito de Coquimbito , y por primera vez ambos estuvieron frente a frente después de meses de mantener un romance virtual.

Las fuentes policiales relataron que el hombre, identificado como Eduardo Jesús Videla , de 45 años, comenzó a consumir bebidas alcohólicas y a tornarse violento. Fue en esos momento que, por motivos que se tratan establecer, comenzó a agredir a la mujer con golpes de puño en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo con la investigación.

La agresión tuvo tal grado de violencia que los gritos de la víctima alertaron a los vecinos de la barriada, quienes inmediatamente se comunicaron con la línea de emergencias 911 y dieron aviso a las autoridades sobre la situación.

Los testigos apuntaron directamente contra Videla, quien ya venía protagonizando en los últimos años otros episodios similares, ya sea contra mujeres o contra otros residentes de la zona con quienes ha protagonizado conflictos personales. A sabiendas de eso, personal de la Subcomisaría Tropero Sosa se trasladó rápidamente hasta la vivienda del sospechoso.

Debido a que Videla vive en un departamento localizado al fondo de una propiedad familiar, los efectivos pidieron autorización al dueño y una vez dentro del complejo de viviendas dieron con la mujer agredida, quien presentaba evidentes lesiones por los golpes y se encontraba en estado de shock.

El estado de la víctima y la situación del sospechoso

De manera inmediata, los funcionarios pusieron en resguardo a la víctima y luego se dirigieron hasta el departamento de Videla, quien se había encerrado y continuaba con su actitud violenta. Frente a eso, un pariente del hombre les abrió la puerta y eso permitió que pudieran aprehenderlo y cargarlo a la movilidad, para luego ser trasladado a la citada dependencia maipucina.

comisaria 10 unidad fiscal 10 maipu.JPG El sospechoso quedó detenido en la Comisaría Décima. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

No obstante, en el camino a la seccional el sujeto seguía mostrándose agresivo y sin voluntad de colaborar con el personal policial, motivo por el cual terminó siendo llevado hasta la Comisaría Décima, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Maipú.

En paralelo, la víctima fue traslada al Hospital Lagomaggiore, donde recibió la asistencia y contención correspondientes, siendo diagnosticada por politraumatismos por golpiza, ya que sufrió lesiones en la cabeza, el rostro, brazos y piernas. Posteriormente, la mujer fue contactada por personal de la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), a quien se le dio intervención por tratarse de una ciudadana extranjera.

Por su parte, hasta este miércoles el sospechoso, quien se desempeña como empleado de la Municipalidad de Maipú, continuaba tras las rejas y la causa iba a pasar a la órbita de fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves, quien debía resolver su situación procesal.