Quién es el importante empresario que desapareció mientras navegaba en Santa Fe

Los amigos del empresario detallaron que estaba pasando por algunas complicaciones. Las autoridades lo buscan intensamente.

MDZ Policiales

Es conocido por sus trabajos como carpintero y es el dueño de “De Buena Madera”.

Captura de video

El martes por la mañana Marcelo Boschi, un empresario de 55 años, desapareció mientras navegaba en Santa Fe. En las últimas horas, la embarcación fue encontrada sin ocupantes en el área del riacho correntoso.

Quién es Marcelo Boschi

Se trata de un empresario oriundo de Reconquista. Boschi es conocido por sus trabajos como carpintero y es el dueño de “De Buena Madera”. Además, integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.

empresario Santa Fe desaparecido
El hombre de 55 años salió con su lancha desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya.

Según detallaron sus amigos, el empresario estaba pasando por algunas complicaciones y mencionaron que era raro que saliera a navegar solo y tan temprano.

La misteriosa desaparición del empresario

El martes tenía una audiencia en tribunales, pero como no se presentó comenzó una búsqueda para dar con su paradero. Esa mañana Boschi salió con su lancha desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya. Al momento de su desaparición llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.

En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que se puede ver la lancha pasando por el río alrededor de las 5.50 de la mañana. Horas después, la embarcación fue encontrada vacía a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.

Mirá el último video del empresario

Misterio en Santa Fe un empresario de 55 años desapareció mientras navegaba

En estos momentos, las autoridades de la provincia de Santa Fe trabajan intensamente en un operativo de búsqueda para dar con su paradero. A su vez, los investigadores peritan la lancha del empresario.

