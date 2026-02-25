Misterio en Santa Fe: un empresario de 55 años desapareció mientras navegaba
Horas después, la embarcación del empresario fue encontrada sin ocupantes en el área del riacho correntoso.
Un empresario de 55 años, identificado como Marcelo Boschi, desapareció mientras navegaba y ahora es buscado intensamente por las autoridades de Santa Fe. En las últimas horas, la embarcación fue encontrada sin ocupantes en el área del riacho correntoso.
Según trascendió, el martes por la mañana, Boschi salió con su lancha desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya. Al momento de su desaparición llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.
Te Podría Interesar
En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que se puede ver la lancha pasando por el río alrededor de las 5.50 de la mañana. Horas después, la embarcación fue encontrada vacía a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.
Mirá el último video del empresario
En estos momentos, las autoridades de la provincia de Santa Fe trabajan intensamente en un operativo de búsqueda para dar con su paradero. A su vez, los investigadores peritan la lancha del empresario.
Quién es Marcelo Boschi
Se trata de un empresario oriundo de Reconquista. Boschi es conocido por sus trabajos como carpintero y es el dueño de “De Buena Madera”. Además, integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.
Según detallaron sus amigos, el empresario estaba pasando por algunas complicaciones y mencionaron que era raro que saliera a navegar solo y tan temprano.