Horas después, la embarcación del empresario fue encontrada sin ocupantes en el área del riacho correntoso.

El hombre de 55 años salió con su lancha desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya.

Un empresario de 55 años, identificado como Marcelo Boschi, desapareció mientras navegaba y ahora es buscado intensamente por las autoridades de Santa Fe. En las últimas horas, la embarcación fue encontrada sin ocupantes en el área del riacho correntoso.

Según trascendió, el martes por la mañana, Boschi salió con su lancha desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya. Al momento de su desaparición llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.

En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que se puede ver la lancha pasando por el río alrededor de las 5.50 de la mañana. Horas después, la embarcación fue encontrada vacía a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.

Mirá el último video del empresario Misterio en Santa Fe un empresario de 55 años desapareció mientras navegaba En estos momentos, las autoridades de la provincia de Santa Fe trabajan intensamente en un operativo de búsqueda para dar con su paradero. A su vez, los investigadores peritan la lancha del empresario.

empresario Santa Fe Quién es Marcelo Boschi Se trata de un empresario oriundo de Reconquista. Boschi es conocido por sus trabajos como carpintero y es el dueño de “De Buena Madera”. Además, integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.