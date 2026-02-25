Operativo en la frontera: Prefectura interceptó un cargamento millonario en Misiones

El operativo en la frontera se realizó en Montecarlo, Misiones: hallaron 28 bultos y secuestraron 1.200 panes de droga valuados en más de $3.183 millones.

El operativo en la frontera incluyó rastrillajes terrestres y fluviales en la zona de Montecarlo.

En un nuevo operativo en la frontera, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 900 kilos de marihuana durante un procedimiento realizado en la localidad de Montecarlo, en Misiones.

Según informaron fuentes de la fuerza, el despliegue comenzó cuando efectivos que cumplían tareas en un puesto de control detectaron, con un monocular de visión nocturna, dos botes a remos que cruzaban el canal de navegación desde Paraguay hacia la costa argentina.

Ante esa situación, se activó un rastrillaje con recursos terrestres y fluviales para recorrer el área señalada. Durante la búsqueda, el personal halló 28 bultos dispersos entre la vegetación.

Tras la requisa, se constató que el cargamento contenía 1.200 panes rectangulares prensados. El valor estimado del secuestro supera los 3.183 millones de pesos, de acuerdo con la evaluación realizada en el marco del operativo en la frontera.