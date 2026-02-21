Misiones: echan a la directora de Turismo Social que se burlaba de "los pobres"
El gobernador de Misiones desplazó a la directora de Turismo Social tras un video viral desde Cancún que dedicó “a los pobres”.
El Gobierno de Misiones dispuso la destitución de la directora de Turismo Social luego de que publicara en redes un video que se hizo viral de sus vacaciones en Cancún (México) en los que dedicaba su viaje “a todos los pobres”. La decisión fue adoptada por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el decreto 252.
La ahora exfuncionaria, Karina Mabel Acosta, publicó registros desde las playas de Cancún en los que se la veía practicando parasailing sobre el mar Caribe. En una de las grabaciones, que rápidamente generó repudio, se la escucha expresar: “Estoy volando por los aires de México… Cancún. Para todos los pobres”.
La decisión del gobernador de Misiones
Las imágenes fueron consideradas inapropiadas por las autoridades provinciales, en un contexto económico complejo que atraviesan numerosas familias misioneras. Otros fragmentos difundidos mostraban a Acosta celebrando el paisaje y calificando el destino turístico como una experiencia “de belleza total”, lo que incrementó la polémica.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida implica su desplazamiento del cargo jerárquico dentro del Ministerio de Turismo, pero aclararon que no será desvinculada completamente de la administración pública. Al tratarse de una trabajadora de planta permanente, continuará desempeñándose como empleada estatal, aunque ya no ocupará funciones directivas.
Figura controvertida
Según trascendió, el puesto de directora de Turismo Social será eliminado del organigrama y no habrá designación de reemplazo. Acosta había llegado al área tras años de militancia vinculada a sectores del oficialista Frente Renovador de la Concordia.
En ámbitos internos la describían como una figura controvertida. En sus últimas publicaciones desde el exterior, además de las frases que desataron el escándalo, también compartió imágenes con otras turistas, a quienes calificó como “divinas”, y adelantó su participación en una “fiesta de las despechadas”.
La decisión gubernamental buscó poner fin a la controversia que, en pocas horas, se instaló con fuerza en la agenda política provincial y generó cuestionamientos hacia la conducta de funcionarios públicos en redes sociales.