Yerba mate: cómo impacta la caída del precio de la hoja verde en la producción y los tareferos

La caída en el precio de la hoja verde de yerba mate , producto de la desregulación del mercado, está generando una grave crisis social en las zonas productivas de Misiones . Sebastián Oriozabala, titular de la consultora posadeña Impulsa, advirtió que los tareferos (trabajadores rurales de la yerba) se están viendo forzados a emigrar a Brasil para subsistir.

Oriozabala, quien fuera ministro del Agro de la provincia de Misiones, explicó que el salario del tarefero está directamente relacionado con el precio que recibe el productor por el kilo de hoja verde cosechada. Con la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios , el valor pagado se ha desplomado.

En tal sentido, el consultor dijo que el productor de yerba mate debería estar cobrando alrededor de $700 pesos por kilo de hoja verde; mientras que actualmente, en el mejor de los casos cobra entre $250 y $300 pesos.

"El productor yerbatero está cobrando mucho menos que lo que cobraba en diciembre del 2023. Y el tarefero también está cobrando mucho menos", afirmó en declaraciones a medios provinciales. Así, a pesar de existir un piso básico (el Salario Mínimo Vital y Móvil), éste resulta insuficiente para el sostén familiar.

Ante la imposibilidad de cubrir sus costos de vida, los trabajadores rurales buscan complementar sus ingresos con empleo como "trabajadores golondrina" en países vecinos. La cercanía con Brasil convierte a este destino en una alternativa, aunque precaria.

"Lo que están buscando los trabajadores rurales es complementar la cosecha local con trabajo en otros lugares, en este caso Brasil… Son condiciones laborales distintas, y obviamente, todo eso tiene un proceso administrativo que normalmente no se hace”.

Aseguró que "las condiciones de pago no son buenas tampoco". Sin embargo, la migración se vuelve una necesidad ante la falta de una zafra (cosecha) de verano, que se transformó con una probable "cosecha cero" por parte de los productores, y una temporada sin trabajo que se extiende por casi seis meses, ya que el productor, sin ingresos, no puede sostener personal para tareas de mantenimiento.

Oriozabala dijo que “la situación se agravó porque el subsidio interzafra del Gobierno nacional, que busca sostener al trabajador rural en el periodo de baja producción, no llega a todos y es "bastante bajo".

Irregularidad en la frontera

La salida laboral forzada de los tareferos a Brasil se realiza en su mayoría de manera irregular, sin la documentación migratoria ni las garantías laborales adecuadas, exponiéndolos a riesgos, como las recientes deportaciones.

Para Oriozabala, el Ministerio de Trabajo de Misiones debería "ponerse al frente de dialogar con los estados brasileros vecinos" de manera que se genere un acuerdo de trabajo que brinde resguardo y garantías.

oriozabala.jpg El consultor Sebastián Oriozabala sostiene que los ingresos que perciben los tareferos están directamente vinculados al precio que recibe el productor, que es menos de la mitad del precio de equilibrio.

Modelo agroexportador y extractivo

Oriozabala vinculó la crisis yerbatera a un modelo económico más amplio, implementado por el Gobierno nacional, el cual, según su análisis, prioriza un modelo agroexportador y extractivo.

Este modelo se caracteriza por recesión profunda, con una caída del consumo y el poder adquisitivo de las familias; dólar retraído, que hace al país caro hacia el exterior y poco competitivo; apertura irrestricta a importaciones, que favorece la entrada de productos terminados más baratos que la producción nacional; modelo extractivo que produce la alineación con países como Estados Unidos, para ser un proveedor de materias primas (minerales, hidrocarburos, proteínas) a bajo costo.

"Nosotros somos unos proveedores de materia prima y Estados Unidos recupera el agregado valor, la industrialización para competir con otros países", explicó Oriozabala.

Según el exfuncionario provincial la consecuencia directa “es el cierre de fábricas y el despido de trabajadores en sectores de manufactura (aserraderos, calzados, textiles), lo que amplía la clase pobre y deteriora el modelo histórico de agregado de valor”.