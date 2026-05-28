Cambios en Ganancias: cuáles son los países considerados no cooperantes por Argentina
El Gobierno nacional actualizó el listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal y eliminó a tres países de esa nómina, al considerar que ahora cumplen con los estándares internacionales.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una modificación en la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y actualizó el listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia fiscal. La medida fue establecida a través del Decreto 398/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La normativa modifica la reglamentación vigente del impuesto y redefine qué países y territorios son considerados como no cooperantes por la Argentina en cuestiones vinculadas al intercambio de información tributaria.
Según explicó el decreto, una jurisdicción es considerada no cooperante cuando no posee acuerdos de intercambio de información fiscal con Argentina o cuando, pese a tenerlos, no cumple efectivamente con esos mecanismos de cooperación internacional.
La actualización del listado responde a cambios registrados en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Consejo de Europa, organismos internacionales que fijan estándares de transparencia e intercambio de datos tributarios.
En ese marco, el Gobierno decidió excluir del listado de jurisdicciones no cooperantes a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago, al considerar que esos países ya están en condiciones de intercambiar información fiscal con Argentina bajo estándares internacionales.
El nuevo listado quedó conformado por 72 jurisdicciones, entre las que figuran países como Bolivia, Cuba, Irán, Afganistán, Corea del Norte y Nicaragua, además de varios territorios insulares y países africanos y asiáticos.
La categorización de una jurisdicción como no cooperante tiene impacto tributario, ya que la legislación argentina prevé controles y tratamientos fiscales más estrictos para operaciones, inversiones y transferencias realizadas hacia esos destinos.
El listado completo
1. Brecqhou
2. Estado de Eritrea
3. Estado de la Ciudad del Vaticano
4. Estado de Libia
5. Estado Plurinacional de Bolivia
6. Isla Ascensión
7. Isla de Sark
8. Isla Santa Elena
9. Islas Salomón
10. Los Estados Federados de Micronesia
11. Reino de Bután
12. Reino de Camboya
13. Reino de Lesoto
14. Reino de Tonga
15. República Kirguisa
16. República Árabe de Egipto
17. República Árabe Siria
18. República Argelina Democrática y Popular
19. República Centroafricana
20. República Cooperativa de Guyana
21. República de Angola
22. República de Bielorrusia
23. República de Burundí
24. República de Costa de Marfil
25. República de Cuba
26. República de Fiyi
27. República de Gambia
28. República de Guinea
29. República de Guinea Ecuatorial
30. República de Guinea-Bisáu
31. República de Haití
32. República de Honduras
33. República de Irak
34. República de Kiribati
35. República de la Unión de Myanmar
36. República de Malaui
37. República de Malí
38. República de Mozambique
39. República de Nicaragua
40. República de Palaos
41. República de Sierra Leona
42. República de Sudán del Sur
43. República de Surinam
44. República de Tayikistán
45. República de Uzbekistán
46. República de Yemen
47. República de Yibuti
48. República de Zambia
49. República de Zimbabue
50. República del Chad
51. República del Níger
52. República del Sudán
53. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
54. República Democrática de Timor-Leste
55. República del Congo
56. República Democrática del Congo
57. República Democrática Federal de Etiopía
58. República Democrática Popular Lao
59. República Democrática Socialista de Sri Lanka
60. República Federal de Somalia
61. República Federal Democrática de Nepal
62. República Gabonesa
63. República Islámica de Afganistán
64. República Islámica de Irán
65. República Popular de Bangladés
66. República Popular Democrática de Corea
67. República Togolesa
68. República Unida de Tanzania
69. Territorio Británico de Ultramar Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno
70. Tristán da Cunha
71. Tuvalu
72. Unión de las Comoras