Cambios en Ganancias: cuáles son los países considerados no cooperantes por Argentina

El Gobierno nacional actualizó el listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal y eliminó a tres países de esa nómina, al considerar que ahora cumplen con los estándares internacionales.

El Gobierno de Javier Milei oficializó una modificación en la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y actualizó el listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia fiscal. La medida fue establecida a través del Decreto 398/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa modifica la reglamentación vigente del impuesto y redefine qué países y territorios son considerados como no cooperantes por la Argentina en cuestiones vinculadas al intercambio de información tributaria.

Según explicó el decreto, una jurisdicción es considerada no cooperante cuando no posee acuerdos de intercambio de información fiscal con Argentina o cuando, pese a tenerlos, no cumple efectivamente con esos mecanismos de cooperación internacional.

La actualización del listado responde a cambios registrados en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Consejo de Europa, organismos internacionales que fijan estándares de transparencia e intercambio de datos tributarios.

En ese marco, el Gobierno decidió excluir del listado de jurisdicciones no cooperantes a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago, al considerar que esos países ya están en condiciones de intercambiar información fiscal con Argentina bajo estándares internacionales.