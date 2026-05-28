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Cambios en Ganancias: cuáles son los países considerados no cooperantes por Argentina

El Gobierno nacional actualizó el listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal y eliminó a tres países de esa nómina, al considerar que ahora cumplen con los estándares internacionales.

MDZ Dinero

Paises no cooperantes
Imagen generada con inteligencia artificial

El Gobierno de Javier Milei oficializó una modificación en la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y actualizó el listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia fiscal. La medida fue establecida a través del Decreto 398/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa modifica la reglamentación vigente del impuesto y redefine qué países y territorios son considerados como no cooperantes por la Argentina en cuestiones vinculadas al intercambio de información tributaria.

Según explicó el decreto, una jurisdicción es considerada no cooperante cuando no posee acuerdos de intercambio de información fiscal con Argentina o cuando, pese a tenerlos, no cumple efectivamente con esos mecanismos de cooperación internacional.

La actualización del listado responde a cambios registrados en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Consejo de Europa, organismos internacionales que fijan estándares de transparencia e intercambio de datos tributarios.

En ese marco, el Gobierno decidió excluir del listado de jurisdicciones no cooperantes a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago, al considerar que esos países ya están en condiciones de intercambiar información fiscal con Argentina bajo estándares internacionales.

El nuevo listado quedó conformado por 72 jurisdicciones, entre las que figuran países como Bolivia, Cuba, Irán, Afganistán, Corea del Norte y Nicaragua, además de varios territorios insulares y países africanos y asiáticos.

La categorización de una jurisdicción como no cooperante tiene impacto tributario, ya que la legislación argentina prevé controles y tratamientos fiscales más estrictos para operaciones, inversiones y transferencias realizadas hacia esos destinos.

El listado completo

1. Brecqhou

2. Estado de Eritrea

3. Estado de la Ciudad del Vaticano

4. Estado de Libia

5. Estado Plurinacional de Bolivia

6. Isla Ascensión

7. Isla de Sark

8. Isla Santa Elena

9. Islas Salomón

10. Los Estados Federados de Micronesia

11. Reino de Bután

12. Reino de Camboya

13. Reino de Lesoto

14. Reino de Tonga

15. República Kirguisa

16. República Árabe de Egipto

17. República Árabe Siria

18. República Argelina Democrática y Popular

19. República Centroafricana

20. República Cooperativa de Guyana

21. República de Angola

22. República de Bielorrusia

23. República de Burundí

24. República de Costa de Marfil

25. República de Cuba

26. República de Fiyi

27. República de Gambia

28. República de Guinea

29. República de Guinea Ecuatorial

30. República de Guinea-Bisáu

31. República de Haití

32. República de Honduras

33. República de Irak

34. República de Kiribati

35. República de la Unión de Myanmar

36. República de Malaui

37. República de Malí

38. República de Mozambique

39. República de Nicaragua

40. República de Palaos

41. República de Sierra Leona

42. República de Sudán del Sur

43. República de Surinam

44. República de Tayikistán

45. República de Uzbekistán

46. República de Yemen

47. República de Yibuti

48. República de Zambia

49. República de Zimbabue

50. República del Chad

51. República del Níger

52. República del Sudán

53. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

54. República Democrática de Timor-Leste

55. República del Congo

56. República Democrática del Congo

57. República Democrática Federal de Etiopía

58. República Democrática Popular Lao

59. República Democrática Socialista de Sri Lanka

60. República Federal de Somalia

61. República Federal Democrática de Nepal

62. República Gabonesa

63. República Islámica de Afganistán

64. República Islámica de Irán

65. República Popular de Bangladés

66. República Popular Democrática de Corea

67. República Togolesa

68. República Unida de Tanzania

69. Territorio Británico de Ultramar Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

70. Tristán da Cunha

71. Tuvalu

72. Unión de las Comoras

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