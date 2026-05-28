Luz verde para PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno aprobó el ingreso al RIGI con una inversión millonaria

El Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto minero “ PSJ Cobre Mendocino ” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , un esquema creado para promover inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía. La medida fue oficializada mediante la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial .

El emprendimiento pertenece a Minera San Jorge y se desarrollará en el distrito de Uspallata , en el departamento Las Heras , a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Mendoza . El proyecto contempla la explotación de cobre con recuperación de oro como subproducto a través de una mina a cielo abierto y una planta concentradora.

Según detalló la resolución firmada por el ministro de Economía Luis Caputo , la inversión total prevista asciende a 613,4 millones de dólares , superando ampliamente el monto mínimo exigido para acceder a los beneficios del RIGI .

La empresa proyecta comenzar la etapa de construcción en junio de 2027, mientras que el inicio de operaciones está previsto para enero de 2029. El plan incluye una capacidad estimada de procesamiento de 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

El Gobierno de Javier Milei destacó que el proyecto cumple con los requisitos técnicos, financieros y de desarrollo de proveedores locales exigidos por el régimen. En ese sentido, la compañía informó que el 27% de las contrataciones vinculadas a bienes, obras e infraestructura corresponderá a proveedores mendocinos y nacionales, superando el piso mínimo del 20% establecido por la normativa.

Además, el expediente incluye estimaciones de generación de empleo directo e indirecto, un cronograma de obras y un esquema de exportaciones proyectadas durante toda la vida útil del yacimiento.

El ingreso al RIGI otorga a la empresa beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en la Ley 27.742. Entre ellos, se encuentran incentivos para importaciones de bienes de capital, estabilidad normativa y facilidades vinculadas al acceso y manejo de divisas.

La resolución también establece que Minera San Jorge deberá acreditar inversiones por al menos el 40% del monto mínimo comprometido durante los primeros dos años desde la notificación oficial, mientras que la fecha límite para completar la inversión mínima será el 1 de septiembre de 2028.

El proyecto “PSJ Cobre Mendocino” se convirtió así en uno de los emprendimientos mineros más importantes incorporados hasta el momento al RIGI, en un contexto donde el Gobierno nacional busca impulsar inversiones vinculadas a minería, energía e infraestructura como parte de su estrategia económica.