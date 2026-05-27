El sector que reclama por un alivio fiscal y alerta sobre el desafío "de producir sin quebrar"

En los últimos días, la Cámara Pesquera Argentina - Armadores Langostineros Federales Argentinos (Capear Alfa) advirtió que el alivio fiscal otorgado al agro y algunos sectores industriales excluye a la pesca , la cual vive una situación muy compleja, atravesada por el desafío de producir "sin quebrar".

A través de sus redes, la entidad emitió un comunicado en donde señaló que la pesca industrial “sigue soportando una presión múltiple” y que la industria fresquera está atrapada “en un esquema que erosiona competitividad y empleo local”.

A su vez, alertaron que la merluza ya se encuentra cuotificada y que los derechos de exportación “no se reducen”. En esa línea, enumeraron una por una las alícuotas que integran de la carga impositiva.

En detalle, resaltaron que la presión alcanza el 41%, incluyendo Derechos de Exportación, Derecho Único de Exportación, retenciones al IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, cargas laborales, impuestos sobre los insumos y aranceles estatales en todos los estamentos.

La advertencia por un “dólar pesca”

En uno de los ejemplos, calcularon que sobre una exportación de merluza con un valor FOB (Free On Board) de un millón de dólares, la carga impositiva y de costos asciende a 410.000 dólares: “Es decir: el dólar de la pesca queda en 814 pesos por dólar. Con eso, debemos enfrentar el desafío de producir sin quebrar. Imposible”, expresaron.

Finalmente, Capear Alfa pidió que se reconozca la singularidad de la actividad y se implemente “un esquema diferenciado” que evite que el esfuerzo productivo “sea ahogado por impuestos múltiples”.

Capear Alfa, una asociación con sede en Mar del Plata compuesta por 23 empresas con 47 fresqueros, ha reclamado en otras oportunidades por la baja de impuestos para el sector desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Según el último IPI pesquero (índice de producción industrial) elaborado por el Indec, la pesca marítima tuvo un crecimiento interanual del 27% en marzo, mientras que la acuicultura creció un 52%.