Anunciaron aumentos salariales en Misiones y Corrientes para la administración pública: cómo se cobrarán

En Misiones , el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, detalló que las fuerzas de seguridad y el sector docente percibirán aumentos en dos tramos : uno con el pago de los sueldos de la provincia este mes, y otro los salarios del mes de abril.

En las fuerzas de seguridad, un agente de la zona Norte cobrará $1.240.887 hacia fines de febrero y 1.274.840 pesos al término del mes de abril, mientras que en la zona capital los salarios pasarán de $1.042.650 a $1.073.840.

En el caso de los docentes, un maestro de grado sin antigüedad percibirá $711.000 en febrero y, con el programa “Hora Más”, alcanzará a $961.000. Además, quienes cuenten con más de un cargo tendrán un incremento mínimo de $29.600 por cargo en febrero, que llegará a $69.400 acumulados en abril para cada cargo del nivel primario.

Asimismo, el Gobierno confirmó que en la primera semana de marzo se convocará a mesas salariales para los sectores de Salud y Administración Central, donde se acordarán los aumentos correspondientes.

En la provincia de Corrientes los dirigentes del arco sindical mantendrán una reunión de trabajo con los representantes de los Ministerios de Hacienda y de Educación.

Los gremios piden que las mejoras sean remunerativas y que se contemple un ítem de movilidad.

La primera reunión será este miércoles con representantes de los ministerios de Hacienda y Finanzas y de Educación.

Fuentes allegadas a los gremios confirmaron que los dirigentes gremiales plantearán una serie de mejoras, entre ellos, que se contemple un aumento al básico e ítems, como ser movilidad y materiales didácticos, entre varios puntos. "Lamentamos que faltando una semana y media del inicio de clases tenemos que sentarnos a conversar a las apuradas, nuevamente", afirmó el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea; en declaraciones a Radio Sudamericana de la capital de Corrientes.

Las conversaciones se darán inicio este año, luego de reuniones bilaterales entre los sindicatos docentes y la ministra de Educación de la Provincia Ana Miño.

En esta ocasión, con presencia del titular de la cartera económica, Marcelo Rivas Piasentini espera avanzar con una oferta salarial.

Para los sindicales es menester no sólo conversar sobre salarios sino también condiciones laborales en general y de la infraestructura, como ser, el estado de las escuelas.

El José Gea señaló que llevarán a las reuniones un informe sobre la situación económica como costo de la canasta familiar, la inflación, como así, los pedidos y expectativas de los docentes.

"Desde ACDP creemos que el básico es importante, sino se pierde la carrera docente", expresó el dirigente gremial en declaraciones a Radio Sudamericana, quien anticipó solicitarán un aumento al básico, que los ítems que se incorporen sean remunerativos. "Si no lo hacemos de esta manera se pierde el sentido de la carrera docente", insistió.

El sindicato solicitará la creación de un ítem de movilidad que contemplen los gastos de traslado, más allá de lo que se contempla por el ítem zona. "Hemos perdido poder adquisitivo y se han deteriorado las condiciones de trabajo. La participación en el control del Estado es un aspecto fundamental a discutir", expresó, por su parte, a RadioNord el titular del Sindicato de Docentes Privados de Corrientes (SADOP) Daniel Ayala. De su parte, el dirigente Gea aseveró que están predispuestos al diálogo pero indicó que todo "depende del Estado". Es decir, de los acuerdos que puedan arribar en las conversaciones.

Judiciales pidieron recomposición salarial

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) formalizó un nuevo reclamo de recomposición salarial. Además, pidieron audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan.

Desde el gremio señalaron que el STJ previó para este año un 15% de mejora en febrero, motivo por el cual esperan que se resuelva "en tiempo y forma, con indispensables independencia y autonomía". Desde el sindicato explicaron que "las circunstancias económicas no dejan margen para dilaciones, menos cuando mes a mes bienes y servicios siguen el ritmo de subas mientras deterioran el poder adquisitivo de los asalariados".

Es así que presentaron un petitorio ante el STJ en el cual se pone de manifiesto este pedido de mejora salarial.

Valdés: Aumentos en marzo o abril

Ante el reclamo de aumento salariales para la administración pública en general, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, adelantó que anunciará un nuevo aumento salarial para los empleados de la administración pública "en marzo o abril".

En una entrevista con Radio Dos de Corrientes Capital, Valdés aseguró que la Provincia continuará aplicando incrementos salariales con responsabilidad fiscal. "Vamos a continuar con políticas de mejora salarial. Vamos a ser responsables con el porcentaje a incrementar, porque queremos cumplir con la meta".