Causa Cupón PBI: un nuevo revés en la Justicia británica obliga al Gobierno a cubrirse de eventuales embargos
Los acreedores del Cupón PBI avanzaron en la Justicia británica con un pedido de discovery, que permite recabar información sobre activos embargables del país.
La causa conocida como Cupón PBI en euros sigue avanzando, luego de que la Justicia del Reino Unido fallara contra Argentina por el pago de unos US$1.500 millones. El fallo ya tiene sentencia firme desde junio de 2024 y el país no tiene alternativa de apelar, por lo que los beneficiarios buscan avanzar ahora con los embargos.
La novedad es que la Justicia británica le ordenó al país que revele datos sobre cuentas y concesiones energéticas, pasibles de embargar, para que los bonistas cobren 1.330 millones de euros más intereses.
El origen del Cupón PBI
La causa se inició luego de que el Indec cambiara la fórmula de cálculo del PIB en 2007, lo que fue considerado por los beneficiarios como una manipulación del Gobierno para no tener que pagar el Cupón de los bonos ajustables por crecimiento del PBI, emitidos a comienzos de 2006 en el marco del canje de deuda de los títulos en default.
La cláusula estipulaba que si el PBI crecía 3,25% se gatillaba el Cupón PBI, un plus por el crecimiento económico. Ese año con el recálculo quedó en 2,9%.
Activos y embargos
Del monto total, hasta el momento Argentina sólo pago los 300 millones de dólares requeridos para avanzar en su momento en las apelaciones, pero no hubo otro pago de la sentencia. Por eso ahora los beneficiarios buscar hacerse con el dinero vía embargos.
El economista Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue las diversas causas que enfrenta al país por acciones de bonistas en el extranjero, publicó en su cuenta de X que la corte de Londres le ordenó al país que en los próximos siete días provea la siguiente información:
- Lista de las cuentas bancarias, cuentas de corretaje, cuentas fiduciarias, cuentas de custodia u otras cuentas en instituciones financieras extranjeras que la República mantiene en todo el mundo a partir del 8 de julio de 2024; y en Estados Unidos desde el 7 de febrero de 2025.
- Listado de las deudas superiores a US$1.000.000 contraídas con la República por deudores extranjeros, a partir del 30 de septiembre de 2024.
- Contratos relacionados con concesiones de perforación offshore, concesiones energéticas y concesiones de exploración offshore celebrados por la República y contrapartes extranjeras, o las filiales argentinas de contrapartes extranjeras, desde el 30 de septiembre de 2024.
“Buscan embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la Argentina por la falta de pago de este fallo en el Reino Unido”, consideró Sebastián Maril.