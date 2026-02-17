Causa Cupón PBI: un nuevo revés en la Justicia británica obliga al Gobierno a cubrirse de eventuales embargos

Los acreedores del Cupón PBI avanzaron en la Justicia británica con un pedido de discovery, que permite recabar información sobre activos embargables del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que atender un nuevo frente con los bonistas que entraron al canje de 2005 en el Reino Unido y que ahora buscar cobrar por la causa conocida como Cupón PBI.

La causa conocida como Cupón PBI en euros sigue avanzando, luego de que la Justicia del Reino Unido fallara contra Argentina por el pago de unos US$1.500 millones. El fallo ya tiene sentencia firme desde junio de 2024 y el país no tiene alternativa de apelar, por lo que los beneficiarios buscan avanzar ahora con los embargos.

La novedad es que la Justicia británica le ordenó al país que revele datos sobre cuentas y concesiones energéticas, pasibles de embargar, para que los bonistas cobren 1.330 millones de euros más intereses.

El origen del Cupón PBI La causa se inició luego de que el Indec cambiara la fórmula de cálculo del PIB en 2007, lo que fue considerado por los beneficiarios como una manipulación del Gobierno para no tener que pagar el Cupón de los bonos ajustables por crecimiento del PBI, emitidos a comienzos de 2006 en el marco del canje de deuda de los títulos en default.

La cláusula estipulaba que si el PBI crecía 3,25% se gatillaba el Cupón PBI, un plus por el crecimiento económico. Ese año con el recálculo quedó en 2,9%.

Activos y embargos Del monto total, hasta el momento Argentina sólo pago los 300 millones de dólares requeridos para avanzar en su momento en las apelaciones, pero no hubo otro pago de la sentencia. Por eso ahora los beneficiarios buscar hacerse con el dinero vía embargos.