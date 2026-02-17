Alivio en el campo por las lluvias y un paso clave hacia el acuerdo con la Unión Europea

¡¡Y, al fin, llovió!! Aunque ya con algunos daños registrables, en parte por las muy altas temperaturas, las lluvias de los últimos días fueron recibidas con alivio por los productores . Es que, a pesar de las irregularidades, y en casos acompañadas de granizo, fueron bastante generalizadas en el territorio cultivos anuales. Esto permitió frenar las pérdidas e, incluso, recuperar algunos potreros, en especial, en el caso de la soja que es más rústica que otras especies.

Así, desde el centro y norte del país, con particular incidencia en el NOA y en el NEA, las precipitaciones cubrieron ampliamente el área, y se espera que se continúen en los próximos días, lo que ya estaría asegurando buena parte de las cosechas de primera de maíz y soja, ya que el girasol está prácticamente asegurado y completada más del 30% de recolección, se afianza como el segundo récord del año (detrás del trigo), con más de 6 millones de toneladas.

Tanto en maíz como en soja, las siembras ya se completaron con 10,5 y 17,5 millones de hectáreas, respectivamente, según los datos de Agricultura.

En cuanto al clima, además de los pronósticos de precipitaciones para esta semana, se registró una significativa baja de las temperaturas.

El pasado viernes 13 (¡), aunque pasó casi desapercibido, la Cámara de Diputados dio media sanción al acuerdo Unión Europea-Mercosur , que la titular de la UE, Ursula van der Lyen, había presentado a los presidentes de la región, el 17 de enero en Asunción.

Lógico que en medio de largo feriado de Carnaval, y entre los avatares de la Reforma Laboral, y de la Baja de la Imputabilidad, la noticia haya tenido muy poca difusión, entre otras cosas, porque tras el largo debate por la edad de imputabilidad, casi no hubo discusión sobre el ambicioso acuerdo y lo que puede significar para el país, y la región. Ahora el Senado se apresta a su tratamiento donde, tal vez, “copie” los resultados de la Cámara Baja donde la propuesta se impuso por 203 votos afirmativos, 42 negativos, y 4 abstenciones.

Pero, aunque el Gobierno pretendería que la aprobación fuera antes de fin de mes, algunos se inclinan a que se produzca recién a mediados de marzo.

De esta forma, la Argentina se encamina a ser el primer país del grupo en aprobar la propuesta de comercio, lo que le daría la delantera para aprovechar cupos al comercio y otros beneficios, que luego se deberán ir repartiendo entre los socios del Mercado Común del Sur.

El ambicioso Convenio tiene 23 Capítulos y 12 Anexos (con sus respectivos Apéndices), lo que justifica el voluminoso paquete que, rumbo al Senado, salió de Diputados a última hora del viernes (ver foto), y que probablemente, ninguno de los legisladores haya leído -ni hará- en su totalidad.

proyecto El voluminoso acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Como se recordará, el acuerdo consta de dos etapas: la primera “transitoria” el ITA, para cuya puesta en marcha fue autorizada la titular del Parlamento europeo, Van del Layen; y la segunda que requiere de las respectivas aprobaciones de los parlamentos de cada país, tanto de Europa, como del Mercosur.

Pero, mientras hay sectores muy optimistas, otros son bastante más cautos. “Si hay riesgos para la Argentina, no están precisamente en Europa. Recientemente, el presidente Macron dijo que hay que declarar la emergencia en la comunidad europea”, señaló el senador Miguel Ángel Pichetto durante la sesión. Mientras que su par, Falcone, destacó “que se amplían las posibilidades de inversión, de importación de maquinarias y equipos y de bienes de uso que nos puede aportar la Unión Europea a precios convenientes para el desarrollo nacional”, aseguró.

Lo cierto es que, mientras buena parte mira solo al comercio (que probablemente aproveche más en volumen Brasil, dada sus dimensiones y producción), otros miran a la posibilidad de mejorar la seguridad jurídica y las condiciones de intercambio con un socio estratégico que, incluso, es el principal inversor en el país, y uno de los mayores proveedores de bienes de capital.

En todo caso, mientras se desmenuzan las 3.993 página del acuerdo (más los anexos), si el Senado lo aprueba, Argentina se constituirá en el tester de la verdadera intención comunitaria sobre este acuerdo que, para algunos, se puede poner en marcha en forma inmediata (en la parte comercial-ITA), y para otros, deberá esperar a que el Supremo Tribunal de Justicia comunitario se expida, tras la inesperada maniobra de enviarlo a ese fuero (después de 30 años de conversaciones), para ver si es “compatible”, inmediatamente después que fuera presentado con bombos y platillos en Asunción el mes pasado.

El Caballo de Fuego

No se trata del horóscopo, sino de los mercados. Es que los chinos festejan durante una semana su Año Nuevo, lapso durante el cual no hacen operaciones, y de ahí el impacto que el dato tiene en todos los mercados internacionales.

Así, la Feriado del Día del Presidente en EEUU, al XXL de la Argentina debido al Carnaval, hay que sumarle el impasse que impone también China con sus festejos.

Y el dato pasa a ser clave ya que, habitualmente, tras la conmemoración, que este año corresponde al Caballo de Fuego (para los que siguen el tema), recomienzan las compras chinas en un mercado internacional que esta muy firme en materia de carne, especialmente vacuna, y muy variable (pero sostenido) en materia de granos, a pesar de las grandes cosechas de EE.UU., Brasil y Argentina.

Y, aunque la plaza local se mostró algo lenta en los últimos días hábiles, la Secretaría de Agricultura informó que el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para embarque en enero, alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, constituyéndose en el mes con mayor nivel de registraciones de los últimos años superando el récord previo de 8.861.533 toneladas registrado en enero de 2022. “Cabe destacar que el crecimiento estuvo principalmente impulsado por el desempeño del complejo de trigo, que totalizó 4.037.857 toneladas, y del complejo cebada, con 998.653 toneladas registradas”, afirma Agricultura.