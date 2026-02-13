Se encienden luces amarillas en el campo: hay escasez de lluvias y crece la preocupación por los rindes

Hace rato que el Gobierno le prendió una vela al campo y espera terminar de atravesar el siempre difícil puente del verano hasta que empiecen a fluir los dólares de la cosecha gruesa, que entrarán desde mediados de marzo. Sin embargo, la falta de lluvias en la principal región productiva amenaza con jugar una mala pasada.

Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BcBA) indica que en los últimos siete días se incrementó el área bajo condición hídrica regular/seca "por escasez de lluvias en el Centro y Sur del área agrícola". El dato no pasa desapercibido en momentos en que los productores están atravesando el trecho final antes de la cosecha y la posibilidad de vender a los acopiadores, que, a su vez lo van a exportar en cantidades importantes a partir del segundo trimestre del año.

En el caso de la soja , las lluvias de los últimos días tuvieron una marcada heterogeneidad, por lo que "aún se requieren nuevos aportes, especialmente en el sur de Santa Fe y el Centro Este de Entre Ríos", indica la BcBA. Apunta que "a nivel nacional, la condición hídrica Regular/Sequía aumentó en 3 puntos porcentuales, mientras que la condición de cultivo Regular/Mala se incrementó en 6 p.p.".

En muchos sentidos, estamos en una clave. La soja de primera transita etapas de definición de rendimiento en el 57,8% de los casos, con ambos núcleos aún condicionados y sujetos a la continuidad de las precipitaciones, mientras que en el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires la humedad disponible sostiene el potencial, estima la entidad.

La soja de segunda, en tanto, inició en el 38% de los casos los estadios reproductivos, aunque "la mayor parte sobre ambos núcleos que actualmente se encuentran bajo déficit hídrico, quedando a la espera de lluvias para evitar recortes sobre los rindes potenciales", explicaron los técnicos.

"Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn (millones de toneladas)", sostuvo la Bolsa porteña.

Cosecha de maíz

En cuanto a la siembra de maíz con destino a grano comercial ya se alcanzó la totalidad del área proyectada a nivel nacional, y ya se dio por finalizada la ventana de siembra. Continúa la cosecha en lotes de maíz temprano en el Centro-Norte de Santa Fe y el Núcleo Norte "con rendimientos promedio de 70 qq/Ha (quintales por hectárea), mientras que en sectores de Entre Ríos se registran valores cercanos a 64 qq/Ha".

Los planteos tardíos continúan avanzando en su desarrollo "con el 68,5% del área transitando su período crítico. Este avance ocurre en un contexto hídrico más restrictivo, con el 49,4% del área relevada en condición Sequía/Regular, a la espera de precipitaciones que reviertan el escenario vigente", alertaron los técnicos de la entidad.

Girasol, con rindes sostenidos

El girasol alcanzó un progreso intersemanal de cosecha de 2 p.p., llegando al 29,9 % del área apta, con un adelanto respecto al promedio del último quinquenio de 13,7 p.p. "El rinde promedio se sostiene en 22,7 qq/Ha, resultando en un volumen total recolectado a la fecha de más de 1,8 MTn".

Sin embargo, debido a la ausencia de lluvias, fundamentalmente sobre el sur del área agrícola, el área bajo condición hídrica Regular/Seca aumenta 2,9 p.p. respecto a la semana anterior.

"A la fecha, el 22,6% del área en pie presenta condición de cultivo Regular/Mala, concentrado casi exclusivamente en el sur de Buenos Aires y La Pampa, donde actualmente entre un 40 y un 50% del área se encuentra todavía entre floración y llenado de granos, a la espera de precipitaciones que sostengan la actual proyección de producción de 6,2 MTn", destacó la Bolsa de Cereales porteña.

La siembra de sorgo granífero, por su parte, está en la etapa final de la ventana de implantación, "llegando al 98,3%, lo que representa un avance interquincenal de 11,5 p.p". A nivel nacional, la mayor parte del área se encuentra en floración, manteniendo una buena condición de cultivo.

Los lotes más avanzados, en el centro del área agrícola, siguen avanzando en el llenado de granos, pero para eso será crucial que haya precipitaciones que permitan sostener el potencial del cultivo, explicaron desde la entidad.