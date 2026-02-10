La cosecha avanza en medio de lluvias irregulares, la presión de Brasil y la puja entre los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea

Con lluvias irregulares, pero caídas en el momento crítico para muchas zonas, los cultivos lograron superar el último fin de semana, a la espera de precipitaciones más generalizadas para los próximos días. Y, aunque se registran daños variables, todavía las pérdidas promedio no llegan a extremos. De hecho, en las zonas centrales, los maíces que ya se están levantando rondan los 100 quintales y más, de promedio, en tanto que la soja “regular” ya supera el 20% en la zona núcleo .

Mientras persisten las altas temperaturas, se esperan nuevas lluvias en la zona central para las próximas horas. En este escenario, el mercado enfrenta un panorama de precios con fuertes oscilaciones: aunque Chicago se debilita por la presión de la megacosecha brasileña, otras señales sostienen los valores de la soja en torno a los U$S 400/tn , el trigo cerca de los U$S 200/tn y el maíz en los U$S 170/tn .

El nuevo informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) tampoco varió demasiado los números para EE.UU. aunque sí hubo movimientos en los stocks que, en el caso del trigo, son los más altos en 9 años para el país norteamericano. A nivel mundial, sin embargo, hay una ligera caída (- 0,7%) a pesar del fuerte crecimiento de la Argentina.

En el caso del maíz, siguen creciendo las exportaciones, lo que hace prever menor stock, aunque por el momento pesas la mayor oferta global.

Respecto a la soja, la producción estadounidense no mostró cambios, aunque se proyectan menores exportaciones de grano y un incremento en la molienda ( crushing ). De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, la abundante oferta global se mantiene equilibrada gracias a la firme demanda de harina de soja.

Respecto a la Argentina, el USDA mantiene a la soja argentina en 48,5 millones de tn (por debajo de los 51,1 millones del ciclo anterior. Igualmente el maíz sigue estable en 53 millones de tn; y el trigo en 27,5 millones, datos considerados muy “conservadores” por algunos analistas, si mejoran las condiciones de humedad locales.

¿Estados Unidos o la Unión Europea?

Tras conocerse que la inflación de enero fue del 2,9%, ya comenzaron las especulaciones acerca de cuál de los acuerdos de comercio e inversiones puede salir primero del Congreso, si el de EE.UU.con Argentina, que llevó alrededor de 3 meses desde su anuncio hasta su presentación formal; o el de la Unión Europea con el Mercosur que lleva cerca de 30 años de conversaciones, y que ahora revista un estatus indefinido tras ser remitido (después de ser presentado ante 5 presidentes de la región por la titular del Parlamento Europeo) al máximo Tribunal comunitario para que “evalúe” si es viable, lo que varios observadores consideraron como una “improvisación”, por lo menos….

El dato es que ambos deberán someterse al análisis y eventual aprobación del Parlamento local, lo que ocurriría durante las Sesiones Ordinarias a partir del 1º de febrero.

A esta altura, tal vez lo más destacado es que los “pendientes” de la Argentina son los mismos en ambos casos, lo que permitirá hacer el trabajo una sola vez: Propiedad Intelectual, Patentes y Propiedad Privada son los aspectos más resaltados y que deberán definirse para la eventual puesta en marcha de cualquiera de los sendos acuerdos.

Una diferencia grande es que, en el caso de Estados Unidos, se trata de una negociación bilateral con el 2° destino de las exportaciones totales de Argentina en el 2024 (9%), con el que se mantenía un déficit comercial promedio de casi U$D 3.000 millones por año, situación que se revirtió por primera vez en décadas durante el año pasado cuando se alcanzó el máximo histórico de US$ 8.338 millones, pese a que aún no estaba vigente el nuevo acuerdo comercial con ese país, por lo que se prevé que las cifras de comercio, de aprobarse, crecerían exponencialmente, tanto en importaciones como en exportaciones.

En cuanto a la UE-Mercosur, el tema es bastante distinto ya que se trata de un acuerdo que, en conjunto, involucra a más de 30 países, pero con una fuerte resistencia a acordar con una región fuerte proveedora de alimentos, rubro que fue especialmente protegido en Europea desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio origen a la PAC (Política Agrícola Común).

Un dato a tener en cuenta es que de los 290.000 millones de Euros con que Europa contaba para ayudar al sector agroindustrial, la cifra propuesta a partir de la eventual firma de este acuerdo, se eleva a casi 400.000 millones de Euros, lo que estaría implicando asignaciones adicionales.

Llegó la soja a Rosario

Mientras se van conociendo los pormenores de la estratégica reforma laboral que comenzó a tratar el Congreso, considerada por muchos (incluso el campo) como clave para poder apuntalar el crecimiento productivo, se producía una interesante reunión en Coninagro donde se avaluaron las nuevas tendencias en los vinos que, de tintos, comienzan a pasarse a blancos. “Y en todo el mundo”, como señalaron en la entidad cooperativa, que tiene gran peso en Mendoza, la provincia vitivinícola por excelencia.

Aparentemente, las generaciones más jóvenes, prefieren las bebidas más claras, lo que presionaría el cambio también en los vinos. Tanto así que ya en EE.UU., Canadá o Reino Unido, el 50% del consumo ya recae en los blancos, mientras que en Brasil ese porcentaje es para los tintos, aunque su consumo, si bien es creciente, todavía es muy bajo en promedio.

Los dirigentes, que poco antes se habían reunido con el Ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le trasmitieron inquietudes del sector productivo, especialmente, cooperativo que, en el caso de Mendoza, aporta $ 184.430 millones de valor agregado a la economía provincial, se preparan ahora, para la próxima vendimia, en marzo, en un año en el que los problemas climáticos estuvieron a la orden del día, con temporales y granizo que dañaron parte importante de la producción.

Al menos de eso ya se salvó el primer lote de soja de esta campaña, que llegó días atrás al puerto de Rosario, remitido por Santa Cecilia S.R.L., con procedencia en la provincia de Formosa, y descargado en el establecimiento de Renova S.A., en Timbúes, provincia de Santa Fe.

El lote, de 36 toneladas, fue sembrado en septiembre 2025, y cosechado el pasado 2 de febrero. Será rematado en el tradicional recinto de la Bolsa de Rosario durante abril.

El arribo del Primer Lote constituye un hito para la cadena agroindustrial, ya que representa el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial.