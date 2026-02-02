El este mendocino continúa en emergencia tras el fuerte temporal

Las intensas lluvias y el fuerte temporal que atravesaron Mendoza durante el fin de semana dejaron un panorama complicado en el este provincial. Este lunes 2 de febrero, los efectos de la tormenta todavía se sienten con fuerza en varios distritos, donde continúan los trabajos para despejar calles, restablecer servicios y asistir a las familias afectadas.

En San Martín, uno de los puntos más golpeados fue Alto Verde, especialmente el tramo comprendido entre calle Villegas y Buen Orden, sobre Ruta Provincial 50. Allí se registraron numerosos árboles caídos, calles anegadas y calzadas reducidas, con maquinaria municipal trabajando desde el viernes para despejar la zona y permitir una circulación mínima.

La situación se repite en otros sectores del departamento y en localidades vecinas, donde la cantidad de árboles arrancados de raíz y ramas caídas superó lo previsto. Vecinos de la zona aseguran que el daño fue mayor al que pudo registrarse en videos, ya que la tormenta avanzó por varios pueblos del este dejando un impacto generalizado.

Desde la Municipalidad de Junín informaron que se desplegó un intenso operativo tras una tormenta de características excepcionales, que ingresó de sur a norte y atravesó todo el departamento. El equipo del municipio recorre las zonas afectadas, donde el relevamiento preliminar contabilizó más de 120 árboles caídos en la vía pública.

Además, se realizaron más de un centenar de intervenciones por daños causados por granizo y voladura de chapas en viviendas y construcciones. En distritos como Rodríguez Peña, se vieron comprometidas líneas de baja y media tensión, con tendidos eléctricos caídos desde el ingreso al distrito hasta zonas rurales, lo que sigue dificultando la restitución total del servicio.

En Algarrobo Grande, el impacto fue aún mayor por la intensa caída de granizo, con daños estimados de entre el 50% y el 90% en algunas zonas productivas y calles del distrito. Desde Desarrollo Social se brinda asistencia directa a las familias damnificadas, priorizando los casos más urgentes.

San Martín y Ruta 50, entre los puntos críticos

image Más de 120 árboles caídos, granizo y voladura de chapas complican a varias localidades del este, donde aún este lunes siguen los trabajos de emergencia. Municipalidad de Junín

Desde la Municipalidad de General San Martín señalaron que sobre la Ruta 50, desde calle Martínez hacia el este, se registró una gran cantidad de árboles caídos sobre cables de energía eléctrica y sobre la carpeta asfáltica. El intendente reiteró la necesidad de erradicar los eucaliptos de la zona, ya que tras la impermeabilización de los canales dejaron de recibir agua periódicamente.

Según el relevamiento oficial, hay cerca de 150 árboles y ramas caídas, lo que provocó cortes de calles, viviendas afectadas e interrupciones del servicio eléctrico. El municipio trabaja de manera conjunta con Edeste, la Cooperativa de Alto Verde y Vialidad Provincial para normalizar la situación.

Mientras tanto, todavía hay cuadrillas y maquinaria operando en distintos puntos del este mendocino. En los registros aportados por vecinos se observan calles embarradas, árboles cortados y trabajos en plena marcha, en un escenario que deja en evidencia la magnitud del temporal y un operativo que, aunque avanza, aún está lejos de concluir.