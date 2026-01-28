Punta del Este campestre: quiénes estuvieron en la comida top de Lucas Bustos, Maru Botana y Donato De Santis
A una hora de Punta del Este, el viaje entre sierras, campos, olivares y viñedos anticipó una experiencia única. Los detalles y las fotos de un evento exclusivo
A una hora de Punta del Este, entre sierras, piedras, campos, olivares, viñedos, vacas, caballos y ovejas, el camino hacia Valle Edén se convirtió en parte esencial de la experiencia. Aunque la tormenta amenazaba y el viaje parecía incierto, el paisaje excepcional justificó cada kilómetro.
Como si el destino acompañara, al llegar a Lote 8 el cielo se abrió, salió el sol y los fuegos se encendieron para recibir a los invitados.
Así comenzó un almuerzo al aire libre, en un entorno natural privilegiado, con vistas únicas sobre el Valle Edén, pensado para celebrar la versatilidad y la calidad superior del aceite de oliva extra virgen Lote 8, protagonista absoluto de un menú creado a cuatro manos por Lucas Bustos, chef de Gurisa, y Donato De Santis.
Punta del Este, campo y un momento slow de desconexión
El encuentro fue pensado como una celebración de la cocina, el paisaje y el producto. La propuesta gastronómica recorrió distintas texturas y sabores, siempre con el aceite de oliva como hilo conductor: arancinis con oliva y mandarina, empanadas de corvina fritas, camarones con emulsión cítrica y oliva, y una picaña con siete horas de cocción acompañada por puré de papas. El menú se maridó con vinos de bodegas uruguayas, destacando varietales de la zona como Albariño y Tannat, que realzaron la identidad local de la experiencia.
El cierre fue tan esperado como inolvidable. La mesa dulce estuvo a cargo de Maru Botana, quien, fiel a su estilo, presentó una selección de tortas generosas, caseras y profundamente tentadoras: capas de dulce de leche, chocolate, frutas, merengues, mousses y ganaches, combinadas con bases de pionono, brownie y discos de masa. Tortas rústicas, húmedas, cremosas y cargadas de sabor, que celebran los clásicos argentinos con una impronta inconfundible.
Acompañada por sus hijos, quienes dispusieron la mesa dulce, Maru compartió algo más que postres: llevó a Valle Edén la intimidad y la energía de su cocina familiar. En pocos minutos, la mesa se vio rodeada por todos los invitados, primero admirando las tortas y luego, inevitablemente, celebrándolas.
Lote 8: del Valle Edén al mundo
Ubicado al pie del Cerro Dos Hermanos, en el corazón del Valle Edén, Lote 8 se desarrolla en un entorno natural único, con cañadas que aseguran abundante agua y un clima similar al Mediterráneo, ideal para el cultivo de olivos. Allí se producen aceites de oliva extra vírgenes de calidad excepcional, comparables con los mejores del mundo.
Las aceitunas, cosechadas a mano, se procesan mediante tecnología de extracción en frío Pieralisi, logrando un producto con acidez menor al 0.2%. Los aceites se almacenan en tanques de acero inoxidable con atmósfera controlada, preservando su frescura y perfil sensorial. Un panel de catadores italianos define cada lote para cumplir con los más altos estándares internacionales.
El prestigio de Lote 8 ha sido reconocido en competencias internacionales como la New York International Olive Oil Competition y la guía Flos Olei. Entre sus blends destacados se encuentran el Intenso, con notas de hierba y tomate y un picante equilibrado, y el Suave, con aromas delicados de almendra y banana.
Elegido por chefs de referencia, Lote 8 es el aceite de oliva que acompaña la cocina de Lucas Bustos en Gurisa, donde el aceite y el vino son pilares de una gastronomía que celebra las raíces mediterráneas de América Latina.