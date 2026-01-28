Punta del Este campestre: quiénes estuvieron en la comida top de Lucas Bustos, Maru Botana y Donato De Santis

A una hora de Punta del Este , entre sierras, piedras, campos, olivares, viñedos, vacas, caballos y ovejas, el camino hacia Valle Edén se convirtió en parte esencial de la experiencia. Aunque la tormenta amenazaba y el viaje parecía incierto, el paisaje excepcional justificó cada kilómetro.

Como si el destino acompañara, al llegar a Lote 8 el cielo se abrió, salió el sol y los fuegos se encendieron para recibir a los invitados.

Así comenzó un almuerzo al aire libre, en un entorno natural privilegiado, con vistas únicas sobre el Valle Edén, pensado para celebrar la versatilidad y la calidad superior del aceite de oliva extra virgen Lote 8, protagonista absoluto de un menú creado a cuatro manos por Lucas Bustos , chef de Gurisa, y Donato De Santis .

El encuentro fue pensado como una celebración de la cocina, el paisaje y el producto. La propuesta gastronómica recorrió distintas texturas y sabores, siempre con el aceite de oliva como hilo conductor: arancinis con oliva y mandarina, empanadas de corvina fritas, camarones con emulsión cítrica y oliva, y una picaña con siete horas de cocción acompañada por puré de papas. El menú se maridó con vinos de bodegas uruguayas, destacando varietales de la zona como Albariño y Tannat, que realzaron la identidad local de la experiencia.

El cierre fue tan esperado como inolvidable. La mesa dulce estuvo a cargo de Maru Botana , quien, fiel a su estilo, presentó una selección de tortas generosas, caseras y profundamente tentadoras: capas de dulce de leche, chocolate, frutas, merengues, mousses y ganaches, combinadas con bases de pionono, brownie y discos de masa. Tortas rústicas, húmedas, cremosas y cargadas de sabor, que celebran los clásicos argentinos con una impronta inconfundible.

Acompañada por sus hijos, quienes dispusieron la mesa dulce, Maru compartió algo más que postres: llevó a Valle Edén la intimidad y la energía de su cocina familiar. En pocos minutos, la mesa se vio rodeada por todos los invitados, primero admirando las tortas y luego, inevitablemente, celebrándolas.

Lote 8: del Valle Edén al mundo

Ubicado al pie del Cerro Dos Hermanos, en el corazón del Valle Edén, Lote 8 se desarrolla en un entorno natural único, con cañadas que aseguran abundante agua y un clima similar al Mediterráneo, ideal para el cultivo de olivos. Allí se producen aceites de oliva extra vírgenes de calidad excepcional, comparables con los mejores del mundo.

Las aceitunas, cosechadas a mano, se procesan mediante tecnología de extracción en frío Pieralisi, logrando un producto con acidez menor al 0.2%. Los aceites se almacenan en tanques de acero inoxidable con atmósfera controlada, preservando su frescura y perfil sensorial. Un panel de catadores italianos define cada lote para cumplir con los más altos estándares internacionales.

El prestigio de Lote 8 ha sido reconocido en competencias internacionales como la New York International Olive Oil Competition y la guía Flos Olei. Entre sus blends destacados se encuentran el Intenso, con notas de hierba y tomate y un picante equilibrado, y el Suave, con aromas delicados de almendra y banana.

Elegido por chefs de referencia, Lote 8 es el aceite de oliva que acompaña la cocina de Lucas Bustos en Gurisa, donde el aceite y el vino son pilares de una gastronomía que celebra las raíces mediterráneas de América Latina.

¡No te pierdas las fotos de Sociales!

Maru Botana, Lucas Bustos, Verónica Álvarez Calvet del equipo de Lote 8 y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén47 Maru Botana, Lucas Bustos, Verónica Álvarez Calvet del equipo de Lote 8 y Donato de Santis.

Sofía Sola en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén48 Sofía Sola.

Vito Saravia en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén75 Vito Saravia.

Alejandro Ginevra, Donato De Santis y Wally Diamante en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén11 Alejandro Ginevra, Donato De Santis y Wally Diamante.

DJ Mina en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén6 DJ Mina le puso onda a la jornada.

Donato De Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén19 Donato De Santis.

IMG_1478 Gabriela Lomba, Lucas Bustos, Verónica Álvarez Calvet, Maru Botana, Agustina Vela, Federico Croce, Marcela Terranova, Tatiana Plaza y Donato De Santis.

El almuerzo de Lote 8 en Valle Edén25 Una puesta en escena en donde el relax y la música se amalgamaron con el día de campo.

El artista Vicente Grondona en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén72 El artista Vicente Grondona.

El modelo Francisco Villa Picasso en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén34 El modelo Francisco Villa Picasso.

Diego Banfi y Flavia Fernández en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén7 Diego Banfi y Flavia Fernández.

Alejandro Ginevra en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén20 Alejandro Ginevra.

Facundo Garayalde en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén61 Facundo Garayalde.

Isabel Firmin Didot en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén58 Isabel Firmin Didot.

La estilista Julieta López Acosta en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén60 La estilista Julieta López Acosta.

Las hermanas Loa Fernández y Vito Saravia en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén49 Las hermanas Loa Fernández y Vito Saravia.

Lucas Bustos y Donato De Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén27

Leo Birger y Lucas Lanosa en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén4 Leo Birger y Lucas Lanosa.

Lucas Bustos, Maru Botana y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén40 Lucas Bustos, Maru Botana y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén.

Loa Fernández en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén70 Loa Fernández.

Lucas Bustos, chef de Gurisa, en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén45 Lucas Bustos.

Lucas Bustos, Eduardo Maiorano y Patricia Torres en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén14 Lucas Bustos, Eduardo Maiorano y Patricia Torres.

Maru Botana en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén43 Maru Botana.

Malala Artola y María Noel Vaeza en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén8 Malala Artola y María Noel Vaeza.

Lucas Bustos, Maru Botana, Verónica Álvarez Calvet y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén73 Lucas Bustos, Maru Botana, Verónica Álvarez Calvet y Donato de Santis.

Manu Desrets y su bebé en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén33 Manu Desrets y su bebé con Vito Saravia.

Maru Botana en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén57 Maru Botana.

Mercedes Ginevra. almuerzo Mercedes Ginevra.

Maru Botana y Lucas Bustos en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén65 Maru Botana y Lucas Bustos.

Maru Botana junto a sus hijos en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén56 Maru Botana y sus hijos.

Mercedes y Alejando Ginevra junto a Wally Diamante en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén9 Mercedes y Alejando Ginevra junto a Wally Diamante.

Mercedes y Alejandro Ginevra en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén68 Mercedes y Alejando Ginevra.

Patricia Negra Torres en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén24 Patricia Negra Torres.

Pablo Ini en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén3 Pablo Ini.

Patricia Negra Torres y su amiga la DJ Mina en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén71 Patricia Negra Torres y su amiga la DJ Mina.

Rama Tortosa en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén63 Rama Tortosa.

Sofía Sola y Maru Botana en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén55 Sofía Sola y Maru Botana.

Vito Saravia y Manu Desrets en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén74 Vito Saravia y Manu Desrets.

Wally Diamante en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén53 Wally Diamante.