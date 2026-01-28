Presenta:

Punta del Este campestre: quiénes estuvieron en la comida top de Lucas Bustos, Maru Botana y Donato De Santis

A una hora de Punta del Este, el viaje entre sierras, campos, olivares y viñedos anticipó una experiencia única. Los detalles y las fotos de un evento exclusivo

Federico Croce

Federico Croce

Lucas, Maru y Donato, muy divertidos. No te pierdas la galería de fotos, al final.

Lucas, Maru y Donato, muy divertidos. No te pierdas la galería de fotos, al final.

A una hora de Punta del Este, entre sierras, piedras, campos, olivares, viñedos, vacas, caballos y ovejas, el camino hacia Valle Edén se convirtió en parte esencial de la experiencia. Aunque la tormenta amenazaba y el viaje parecía incierto, el paisaje excepcional justificó cada kilómetro.

Como si el destino acompañara, al llegar a Lote 8 el cielo se abrió, salió el sol y los fuegos se encendieron para recibir a los invitados.

Así comenzó un almuerzo al aire libre, en un entorno natural privilegiado, con vistas únicas sobre el Valle Edén, pensado para celebrar la versatilidad y la calidad superior del aceite de oliva extra virgen Lote 8, protagonista absoluto de un menú creado a cuatro manos por Lucas Bustos, chef de Gurisa, y Donato De Santis.

Punta del Este, campo y un momento slow de desconexión

El encuentro fue pensado como una celebración de la cocina, el paisaje y el producto. La propuesta gastronómica recorrió distintas texturas y sabores, siempre con el aceite de oliva como hilo conductor: arancinis con oliva y mandarina, empanadas de corvina fritas, camarones con emulsión cítrica y oliva, y una picaña con siete horas de cocción acompañada por puré de papas. El menú se maridó con vinos de bodegas uruguayas, destacando varietales de la zona como Albariño y Tannat, que realzaron la identidad local de la experiencia.

El cierre fue tan esperado como inolvidable. La mesa dulce estuvo a cargo de Maru Botana, quien, fiel a su estilo, presentó una selección de tortas generosas, caseras y profundamente tentadoras: capas de dulce de leche, chocolate, frutas, merengues, mousses y ganaches, combinadas con bases de pionono, brownie y discos de masa. Tortas rústicas, húmedas, cremosas y cargadas de sabor, que celebran los clásicos argentinos con una impronta inconfundible.

Acompañada por sus hijos, quienes dispusieron la mesa dulce, Maru compartió algo más que postres: llevó a Valle Edén la intimidad y la energía de su cocina familiar. En pocos minutos, la mesa se vio rodeada por todos los invitados, primero admirando las tortas y luego, inevitablemente, celebrándolas.

Lote 8: del Valle Edén al mundo

Ubicado al pie del Cerro Dos Hermanos, en el corazón del Valle Edén, Lote 8 se desarrolla en un entorno natural único, con cañadas que aseguran abundante agua y un clima similar al Mediterráneo, ideal para el cultivo de olivos. Allí se producen aceites de oliva extra vírgenes de calidad excepcional, comparables con los mejores del mundo.

Las aceitunas, cosechadas a mano, se procesan mediante tecnología de extracción en frío Pieralisi, logrando un producto con acidez menor al 0.2%. Los aceites se almacenan en tanques de acero inoxidable con atmósfera controlada, preservando su frescura y perfil sensorial. Un panel de catadores italianos define cada lote para cumplir con los más altos estándares internacionales.

El prestigio de Lote 8 ha sido reconocido en competencias internacionales como la New York International Olive Oil Competition y la guía Flos Olei. Entre sus blends destacados se encuentran el Intenso, con notas de hierba y tomate y un picante equilibrado, y el Suave, con aromas delicados de almendra y banana.

Elegido por chefs de referencia, Lote 8 es el aceite de oliva que acompaña la cocina de Lucas Bustos en Gurisa, donde el aceite y el vino son pilares de una gastronomía que celebra las raíces mediterráneas de América Latina.

Maru Botana, Lucas Bustos, Verónica Álvarez Calvet del equipo de Lote 8 y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén47
Maru Botana, Lucas Bustos, Verónica Álvarez Calvet del equipo de Lote 8 y Donato de Santis.

Sofía Sola en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén48
Sofía Sola.

Vito Saravia en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén75
Vito Saravia.

Alejandro Ginevra, Donato De Santis y Wally Diamante en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén11
Alejandro Ginevra, Donato De Santis y Wally Diamante.

DJ Mina en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén6
DJ Mina le puso onda a la jornada.

Donato De Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén19
Donato De Santis.

IMG_1478
Gabriela Lomba, Lucas Bustos, Verónica Álvarez Calvet, Maru Botana, Agustina Vela, Federico Croce, Marcela Terranova, Tatiana Plaza y Donato De Santis.

El almuerzo de Lote 8 en Valle Edén25
Una puesta en escena en donde el relax y la música se amalgamaron con el día de campo.

El artista Vicente Grondona en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén72
El artista Vicente Grondona.

El modelo Francisco Villa Picasso en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén34
El modelo Francisco Villa Picasso.

Diego Banfi y Flavia Fernández en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén7
Diego Banfi y Flavia Fernández.

Alejandro Ginevra en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén20
Alejandro Ginevra.

Facundo Garayalde en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén61
Facundo Garayalde.

Isabel Firmin Didot en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén58
Isabel Firmin Didot.

La estilista Julieta López Acosta en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén60
La estilista Julieta López Acosta.

Las hermanas Loa Fernández y Vito Saravia en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén49
Las hermanas Loa Fernández y Vito Saravia.

Lucas Bustos y Donato De Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén27
Leo Birger y Lucas Lanosa en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén4
Leo Birger y Lucas Lanosa.

Lucas Bustos, Maru Botana y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén40
Lucas Bustos, Maru Botana y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén.

Loa Fernández en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén70
Loa Fernández.

Lucas Bustos, chef de Gurisa, en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén45
Lucas Bustos.

Lucas Bustos, Eduardo Maiorano y Patricia Torres en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén14
Lucas Bustos, Eduardo Maiorano y Patricia Torres.

Maru Botana en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén43
Maru Botana.

Malala Artola y María Noel Vaeza en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén8
Malala Artola y María Noel Vaeza.

Lucas Bustos, Maru Botana, Verónica Álvarez Calvet y Donato de Santis en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén73
Lucas Bustos, Maru Botana, Verónica Álvarez Calvet y Donato de Santis.

Manu Desrets y su bebé en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén33
Manu Desrets y su bebé con Vito Saravia.

Maru Botana en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén57
Maru Botana.

Mercedes Ginevra. almuerzo
Mercedes Ginevra.

Maru Botana y Lucas Bustos en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén65
Maru Botana y Lucas Bustos.

Maru Botana junto a sus hijos en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén56
Maru Botana y sus hijos.

Mercedes y Alejando Ginevra junto a Wally Diamante en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén9
Mercedes y Alejando Ginevra junto a Wally Diamante.

Mercedes y Alejandro Ginevra en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén68
Mercedes y Alejando Ginevra.

Patricia Negra Torres en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén24
Patricia Negra Torres.

Pablo Ini en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén3
Pablo Ini.

Patricia Negra Torres y su amiga la DJ Mina en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén71
Patricia Negra Torres y su amiga la DJ Mina.

Rama Tortosa en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén63
Rama Tortosa.

Sofía Sola y Maru Botana en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén55
Sofía Sola y Maru Botana.

Vito Saravia y Manu Desrets en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén74
Vito Saravia y Manu Desrets.

Wally Diamante en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén53
Wally Diamante.

Vito Saravia, Manu Desrets y Loa Fernández en el almuerzo de Lote 8 en Valle Edén51
Vito Saravia, Manu Desrets y Loa Fernández.

