Las mejores 5 plantas en macetas para una mayor privacidad
Se trata de plantas que además de su belleza también logran crear un sentimiento de cercanía y confianza.
La plantas en macetas sirven para lograr una sensación de aislamiento y crear privacidad. Hay plantas en macetas que proporcionan una cobertura rápida y densa y que contribuyen a fortalecer la privacidad en espacios reducidos. ¿Cómo tiene que ser una planta en maceta para siempre tener esa característica?
Las macetas limitan el tamaño de las plantas, evitando que se expandan demasiado y sean difíciles de manejar. Y además, al estar separadas del suelo, algunas plantas tienen menos riesgo de infestaciones. Foto: archivo.
No es una respuesta fácil por toda la variedad que ofrece la naturaleza. Pero hilando más fino aparecen algunas especies que en gran parte responden a esa pregunta, como por ejemplo las conocidas como plantas trepadoras - que también hay en macetas- y que pueden ser muy efectivas no solo para crear un mejor ámbito privado, sino también para agregar altura e interés a un espacio verde.
Más allá de estos detalles existen plantas de rápido crecimiento que ofrecen una protección eficaz y se adaptan perfectamente a las macetas.
Cinco de las mejores plantas en macetas para mayor privacidad
- Gardenia. Se destaca por su perfume. Ideal para balcones o patios. Su aroma puede generar efectos positivos.
- Vinca o hierba doncella. Es una planta versátil y atractiva, muy popular por su carácter tapizante. Perfecta para macetas y crece hasta dos metros de altura en su madurez, por lo que ofrece privacidad.
- Podocarpus. Es el segundo género de coníferas más grande después de los pinos. Incluye 105 especies. Puede alcanzar hasta los seis metros de altura. Y es perfecta para espacios reducidos porque aporta interés vertical y privacidad durante todo el año. Se adapta prácticamente a cualquier espacio de plantación.
- Camelia. Se destaca por sus flores y se puede plantar fácilmente contra muros y vallas.
- El acebo japonés (Ilex crenata) es un arbusto perenne de hoja verde, originario del Este de Asia y conocido por su follaje denso. Ideal para jardines de bajo mantenimiento. Se integra a la perfección en los jardines tradicionales y paisajes estructurados. Gracias a su densidad es ideal para impedir que personas no deseadas vean hacia el interior, así como para bloquear vistas indeseadas.