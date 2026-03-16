Las mejores 5 plantas en macetas para una mayor privacidad

Se trata de plantas que además de su belleza también logran crear un sentimiento de cercanía y confianza.

El acebo japonés, científicamente conocido como Ilex crenata, es un arbusto perenne muy apreciado por su follaje y resistencia. Créditos: Perfect Pants.

La plantas en macetas sirven para lograr una sensación de aislamiento y crear privacidad. Hay plantas en macetas que proporcionan una cobertura rápida y densa y que contribuyen a fortalecer la privacidad en espacios reducidos. ¿Cómo tiene que ser una planta en maceta para siempre tener esa característica?

planta maceta 2.jpg Las macetas limitan el tamaño de las plantas, evitando que se expandan demasiado y sean difíciles de manejar. Y además, al estar separadas del suelo, algunas plantas tienen menos riesgo de infestaciones. Foto: archivo.

No es una respuesta fácil por toda la variedad que ofrece la naturaleza. Pero hilando más fino aparecen algunas especies que en gran parte responden a esa pregunta, como por ejemplo las conocidas como plantas trepadoras - que también hay en macetas- y que pueden ser muy efectivas no solo para crear un mejor ámbito privado, sino también para agregar altura e interés a un espacio verde.

Más allá de estos detalles existen plantas de rápido crecimiento que ofrecen una protección eficaz y se adaptan perfectamente a las macetas.