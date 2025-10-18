El árbol ideal para plantar en maceta y darle vida a tu balcón o terraza
El limonero enano es el árbol perfecto para cultivar en maceta: ocupa poco espacio, decora con un verde brillante y perfuma el ambiente con sus flores y frutos.
Vivir en un departamento o en una casa sin jardín no significa que no podamos crear un espacio verde en casa. Con una maceta, tierra y el árbol correcto, cualquier balcón o terraza puede transformarse en un lugar distinto que podamos habitar en diferentes estaciones.
Uno de ellos es el limonero enano. Este pequeño árbol no solo puede aportar color y aroma, sino también flores blancas que perfuman el ambiente. Inclusive, con los años es posible que de limones.
Te Podría Interesar
Un árbol versátil y fácil de cuidar
El limonero enano se puede cultivar en macetas de al menos 40 cm de diámetro, con un buen drenaje para evitar el exceso de agua. Necesita unas 4 a 6 horas de sol diario y riegos regulares, especialmente en primavera y verano. Durante el invierno, si hay heladas, conviene protegerlo o trasladarlo a un lugar reparado.
La ventaja de esta planta sobre otras es que no crece demasiado y que con el tiempo se vuelve más decorativa. Poco a poco, desarrolla un follaje verde brillante, flores y frutos amarillos que hacen un contraste único.
Cómo mantenerlo siempre sano
Este árbol no requiere de muchos cuidados, solo se debe procurar aportar fertilizantes ricos en nitrógeno y potasio cada dos meses durante la temporada de crecimiento. También es importante podarlo levemente al final del invierno, eliminando ramas secas o cruzadas para mantener su forma compacta