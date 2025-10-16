Jazmín de lluvia: cuándo y cómo plantar esta trepadora aromática en tu jardín

Aprendé cuándo y cómo plantar jazmín de lluvia, una de las plantas trepadoras más aromáticas para llenar tu jardín de fragancia y color.

Entre las plantas trepadoras se destaca el jazmín de lluvia. Foto: Shutterstock

Las plantas trepadoras han ganado una gran popularidad en el último tiempo gracias a su poder para cubrir paredes, pérgolas y rejas pero también por que suelen ser fáciles de cuidar. Una de ellas es el jazmín de lluvia o Trachelospermum jasminoides como indica su nombre científico.

Esta planta se ha ganado un lugar en el jardín especialmente por su perfume intenso y delicado. Se caracteriza por tener pequeñas flores blancas y elegantes que decoran cualquier espacio exterior. Probablemente su aroma pueda ser la definición de primavera.

shutterstock_2596838009 Las plantas trepadoras aportan un toque decorativo único a cercos, pérgolas y enredaderas. Foto: Shutterstock Momento ideal para plantar jazmín de lluvia Según expertos en jardinería, la mejor época para plantar jazmín de lluvia es durante la primavera o a comienzos del verano, cuando las temperaturas son más cálidas y la planta puede establecer raíces fuertes antes del invierno. En este sentido, se debe evitar plantar en días de heladas o frío extremo.

Cómo plantarlo y cuidarlo Primero, se debe preparar el suelo donde tendremos el jazmín, esta planta prefiere suelos ricos, húmedos y bien drenados. Además, debe tener buena exposición al sol o semi sombra, evitando la sombra completa. Su riego debe ser regular, manteniendo la tierra ligeramente húmeda sin encharcarla.