Jazmín de lluvia: cuándo y cómo plantar esta trepadora aromática en tu jardín
Aprendé cuándo y cómo plantar jazmín de lluvia, una de las plantas trepadoras más aromáticas para llenar tu jardín de fragancia y color.
Las plantas trepadoras han ganado una gran popularidad en el último tiempo gracias a su poder para cubrir paredes, pérgolas y rejas pero también por que suelen ser fáciles de cuidar. Una de ellas es el jazmín de lluvia o Trachelospermum jasminoides como indica su nombre científico.
Esta planta se ha ganado un lugar en el jardín especialmente por su perfume intenso y delicado. Se caracteriza por tener pequeñas flores blancas y elegantes que decoran cualquier espacio exterior. Probablemente su aroma pueda ser la definición de primavera.
Momento ideal para plantar jazmín de lluvia
Según expertos en jardinería, la mejor época para plantar jazmín de lluvia es durante la primavera o a comienzos del verano, cuando las temperaturas son más cálidas y la planta puede establecer raíces fuertes antes del invierno. En este sentido, se debe evitar plantar en días de heladas o frío extremo.
Cómo plantarlo y cuidarlo
Primero, se debe preparar el suelo donde tendremos el jazmín, esta planta prefiere suelos ricos, húmedos y bien drenados. Además, debe tener buena exposición al sol o semi sombra, evitando la sombra completa. Su riego debe ser regular, manteniendo la tierra ligeramente húmeda sin encharcarla.
De forma simple y fácil, se puede agregar una de las plantas trepadoras más hermosas al jardín. El jazmín de lluvia es perfecto para cubrir cercos, muros o pérgolas, creando un efecto visual espectacular y natural. También puede plantarse en macetas grandes, siempre y cuando se le proporcione soporte para trepar.