La planta trepadora ideal para tapar una pared del jardín y que crece rápido
Esta planta se destaca por sus flores vistosas, su resistencia y su capacidad de adaptarse a distintos suelos y rincones del jardín.
No siempre es necesario hacer gastos costosos para que el jardín luzca perfecto. Simplemente una planta puede hacer una gran diferencia aportando decoración y belleza. En este sentido, existe una planta trepadora ideal para tapar grandes paredes de forma rápida.
La planta que se destaca para esta tarea es la bignonia rosa o también llamada Podranea ricasoliana. Esta enredadera es una especie trepadora muy resistente que puede alcanzar hasta los 6 metros de altura. Sin embargo, algo que la distingue de cualquier otra son sus flores rosadas con el centro oscuro.
Características de la bignonia rosa: la planta trepadora ideal para el jardín
Una de las características que se destacan de esta planta es que se adapta fácilmente a diferentes tipos de suelos y climas. Solo necesita buena luz solar y riegos regulares en verano. Además, sus ramas resultan flexibles lo que hace que se adhiera fácilmente a diferentes muros, pero también a rejas, alambrados o pérgolas.
Expertos en jardinería recomiendan que se debe podar siempre al final de la floración para ayudar a la aparición de nuevas ramas y flores. También puede multiplicarse fácilmente a partir de esquejes, lo que la convierte en una opción práctica para ampliar el jardín sin gastar demasiado.
La bignonia rosa es perfecta para quienes buscan cubrir una pared o crear sombra natural en patios o terrazas. Su rápido crecimiento y su abundante floración la vuelven una aliada ideal para dar vida a los espacios exteriores durante casi todo el año, atrayendo a mariposas y otros polinizadores.