Cómo atraer cotorras al jardín usando un ingrediente común de la alacena
Colocar un poco de este alimento en el jardín puede atraer a las cotorras y llenar el espacio de color y sonido.
La cotorra argentina es una de las aves más comunes de Sudamérica. Aunque es originaria de esta región, ha logrado colonizar otros continentes, convirtiéndose en noticia en países como España, Italia o Sudáfrica. Su presencia no pasa desapercibida: su plumaje verde brillante y su carácter vivaz hacen que muchos quieran verla en su propio jardín.
Además de destacar por su belleza, las cotorras son aves sociables, inteligentes y muy activas. Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y buscan darle más vida al hogar, hay una forma sencilla de atraerlas usando un alimento básico de la alacena.
El alimento que más las atrae
Entre sus preferidos se encuentran las semillas de girasol, un clásico infalible. Colocar un pequeño recipiente en una superficie elevada del jardín suele ser suficiente para que se acerquen. Si además se mezclan con granos de maíz, avena o arroz crudo, el efecto es aún mayor. Y un detalle que nunca debe faltar: un cuenco con agua limpia para que puedan hidratarse y refrescarse.
El entorno también importa. Las cotorras buscan lugares tranquilos y sombreados donde sentirse seguras. Si encuentran un espacio agradable, es probable que regresen cada día.
Lo que no debés hacer
Si querés atraer aves e insectos polinizadores como abejas o mariposas, evitá el uso de pesticidas o productos químicos, ya que pueden afectar su salud. En cambio, optá por plantas nativas y flores que ayuden a crear un ambiente más natural y atractivo. Con un poco de paciencia, las cotorras no tardarán en convertir tu jardín en un rincón lleno de vida y movimiento.