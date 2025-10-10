Netflix revive el terror real: las películas que Ed Gein inspiró antes de Monstruo
Con Netflix, Ed Gein vuelve a generar terror: de sus crímenes a las películas que inspiró antes de la serie.
Netflix tiene la receta para producir grandes series de terror y atraer a un público que no deja de maratonear sus estrenos. Las primeras entregas de la serie Monstruo, centradas en los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, fueron un éxito rotundo, y ahora la historia de Ed Gein se posiciona como una de las preferidas del catálogo.
Ed Gein fue uno de los asesinos en serie que más impacto tuvo en el mundo cinematográfico. Aunque sus crímenes alcanzaron notoriedad, con esta nueva producción se confirma su influencia directa sobre grandes películas y personajes icónicos del cine y la televisión de terror.
Te Podría Interesar
Películas inspiradas en Ed Gein
Con una vida marcada por la obsesión con su madre y la fijación por la piel humana, Ed Gein inspiró a Psycho (1960), de Alfred Hitchcock, donde el personaje de Norman Bates refleja su relación enfermiza con su madre; y The Texas Chainsaw Massacre (1974), cuyo asesino Leatherface utiliza máscaras hechas con piel humana, un guiño directo a los crímenes de Gein. Incluso villanos como Buffalo Bill en The Silence of the Lambs (1991) muestran rasgos similares, especialmente el deseo de confeccionar ropa con piel humana.
Otras producciones se acercan más directamente a la historia real. Deranged (1974) explora sus crímenes y perfil psicológico de manera más explícita, mientras que Ed Gein (2000) ofrece una biografía cinematográfica que retrata su vida y delitos. Estas películas no solo reinventaron el terror en el cine, sino que también consolidaron la influencia de Gein en la cultura popular.
Mira el trailer
De qué trata Monstruo: La historia de Ed Gein
Estrenada el 3 de octubre de 2025, la serie está protagonizada por Charlie Hunnam como Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que inspiró villanos icónicos a lo largo de la historia del cine. Particularmente esta historia se adentra en la década de 1950, explorando su relación con su madre y los oscuros secretos que marcaron su existencia.
La serie ha generado debate por su enfoque en los aspectos psicológicos del asesino, ofreciendo un retrato profundo que combina terror y fascinación por el crimen real. Más allá del suspenso, invita a reflexionar sobre cómo la mente de Gein influyó en la cultura del cine de terror y cómo historias extremas pueden convertirse en espejo de los miedos y obsesiones humanas.