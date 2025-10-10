Netflix revive el terror real: las películas que Ed Gein inspiró antes de Monstruo

Con Netflix, Ed Gein vuelve a generar terror: de sus crímenes a las películas que inspiró antes de la serie.

Netflix tiene la receta para producir grandes series de terror y atraer a un público que no deja de maratonear sus estrenos. Las primeras entregas de la serie Monstruo, centradas en los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, fueron un éxito rotundo, y ahora la historia de Ed Gein se posiciona como una de las preferidas del catálogo.

Ed Gein fue uno de los asesinos en serie que más impacto tuvo en el mundo cinematográfico. Aunque sus crímenes alcanzaron notoriedad, con esta nueva producción se confirma su influencia directa sobre grandes películas y personajes icónicos del cine y la televisión de terror.

monstruo la historia de ed gein La nueva serie de Netflix ya se encuentra entre lo más visto del streaming. Netflix Películas inspiradas en Ed Gein Con una vida marcada por la obsesión con su madre y la fijación por la piel humana, Ed Gein inspiró a Psycho (1960), de Alfred Hitchcock, donde el personaje de Norman Bates refleja su relación enfermiza con su madre; y The Texas Chainsaw Massacre (1974), cuyo asesino Leatherface utiliza máscaras hechas con piel humana, un guiño directo a los crímenes de Gein. Incluso villanos como Buffalo Bill en The Silence of the Lambs (1991) muestran rasgos similares, especialmente el deseo de confeccionar ropa con piel humana.

Otras producciones se acercan más directamente a la historia real. Deranged (1974) explora sus crímenes y perfil psicológico de manera más explícita, mientras que Ed Gein (2000) ofrece una biografía cinematográfica que retrata su vida y delitos. Estas películas no solo reinventaron el terror en el cine, sino que también consolidaron la influencia de Gein en la cultura popular.

Mira el trailer Monstruo: La historia de Ed Gein - tráiler oficial de Netflix De qué trata Monstruo: La historia de Ed Gein Estrenada el 3 de octubre de 2025, la serie está protagonizada por Charlie Hunnam como Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que inspiró villanos icónicos a lo largo de la historia del cine. Particularmente esta historia se adentra en la década de 1950, explorando su relación con su madre y los oscuros secretos que marcaron su existencia.