Netflix: la emotiva película que deberían ver todos una vez en su vida

Este film dramático se encuentra entre las películas más vistas de Netflix y tocará tu corazón.

La película se estrenó en 2023 y llegó a Netflix hace pocos días.

Netflix acaba de añadir a su catálogo una emotiva y hermosa película que todos deberíamos ver por lo menos una vez en nuestras vidas: Días perfectos. Este largometraje japonés de drama se estrenó en el año 2023 y llegó hace poco a la plataforma de streaming y ya es el segundo film más visto en Netflix.

"Un limpiador de baños públicos en Tokio llena la tranquila rutina de su vida con libros y rock clásico, mientras los recuerdos de su pasado laten bajo la superficie", cuenta la sinopsis de la propuesta.

Días perfectos 2 "Días perfectos" es un emocionante film de drama japonés. IMDB. El elenco principal incluye a Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Aso, Sayuri Ishikawa, Tomokazu Miura, Min Tanaka, Miyako Tanaka y Long Mizuma

La película fue dirigida por Wim Wenders y escrita junto a Takuma Takasaki. Con una duración de 123 minutos, este largometraje invita al espectador a sumergirse en la calma y la contemplación de la vida cotidiana japonesa, mostrando cómo los pequeños detalles pueden tener un gran significado.