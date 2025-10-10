Netflix: la emotiva película que deberían ver todos una vez en su vida
Este film dramático se encuentra entre las películas más vistas de Netflix y tocará tu corazón.
Netflix acaba de añadir a su catálogo una emotiva y hermosa película que todos deberíamos ver por lo menos una vez en nuestras vidas: Días perfectos. Este largometraje japonés de drama se estrenó en el año 2023 y llegó hace poco a la plataforma de streaming y ya es el segundo film más visto en Netflix.
"Un limpiador de baños públicos en Tokio llena la tranquila rutina de su vida con libros y rock clásico, mientras los recuerdos de su pasado laten bajo la superficie", cuenta la sinopsis de la propuesta.
El elenco principal incluye a Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Aso, Sayuri Ishikawa, Tomokazu Miura, Min Tanaka, Miyako Tanaka y Long Mizuma
La película fue dirigida por Wim Wenders y escrita junto a Takuma Takasaki. Con una duración de 123 minutos, este largometraje invita al espectador a sumergirse en la calma y la contemplación de la vida cotidiana japonesa, mostrando cómo los pequeños detalles pueden tener un gran significado.
Mirá el tráiler de Días perfectos
La recepción de la película ha sido muy positiva. En Rotten Tomatoes posee un 92% de aprobación basada en 62 reseñas, mientras que la audiencia le otorga un 93% con 4,5/5. Metacritic le asigna 72/100, y IMDb y FilmAffinity registran 7,9/10 y 7,5/10, respectivamente, consolidando su buena recepción internacional.