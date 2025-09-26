La película dramática basada en hechos reales que está conquistando Netflix
Ganadora de un Globo de Oro, esta propuesta es lo más visto del momento en la plataforma de streaming.
¿Alguna vez soñaste con dejarlo todo y perderte en la naturaleza? Aventura en Alaska (Into the Wild, título original) cuenta la historia real de Christopher McCandless, un joven que abandona su vida cómoda para internarse en la Alaska salvaje. Este drama biográfico, dirigido por Sean Penn, actualmente lidera la lista de películas más vistas en Netflix. Tiene una duración de 140 minutos.
Estrenada en el año 2007 y protagonizada por Emile Hirsch, la película sigue a McCandless, quien adopta el nombre de "Alexander Supertramp" y recorre América del Norte enfrentando la soledad, la belleza de la naturaleza y los desafíos de sobrevivir sin las comodidades de la civilización. En el camino, conoce a personas que marcan su vida y lo ayudan a crecer.
En Alaska, McCandless se instala en un autobús abandonado y trata de vivir de la tierra. Sus errores y decisiones lo llevan a un desenlace trágico, mientras documenta su proceso de autodescubrimiento, dejando un mensaje sobre la importancia de la autenticidad y la conexión humana.
La producción se filmó en múltiples locaciones de Estados Unidos y Alaska, con un elenco comprometido. Emile Hirsch se transformó físicamente para el papel, mientras que la banda sonora de Eddie Vedder, que ganó un Globo de Oro por la canción "Guaranteed", acompaña la épica travesía de McCandless.
Mirá el trailer de Aventura en Alaska
Estrenada en el Festival de Cine de Roma de 2007 y luego en cines estadounidenses, Aventura en Alaska fue aclamada por la críticA. Hoy, sigue conquistando al público y reafirma su lugar en la cima de las películas más vistas en Netflix.