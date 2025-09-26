La película dramática basada en hechos reales que está conquistando Netflix

Ganadora de un Globo de Oro, esta propuesta es lo más visto del momento en la plataforma de streaming.

La película se estrenó en 2007 y hoy lidera la lista de las diez películas más vistas en Netflix.

¿Alguna vez soñaste con dejarlo todo y perderte en la naturaleza? Aventura en Alaska (Into the Wild, título original) cuenta la historia real de Christopher McCandless, un joven que abandona su vida cómoda para internarse en la Alaska salvaje. Este drama biográfico, dirigido por Sean Penn, actualmente lidera la lista de películas más vistas en Netflix. Tiene una duración de 140 minutos.

Estrenada en el año 2007 y protagonizada por Emile Hirsch, la película sigue a McCandless, quien adopta el nombre de "Alexander Supertramp" y recorre América del Norte enfrentando la soledad, la belleza de la naturaleza y los desafíos de sobrevivir sin las comodidades de la civilización. En el camino, conoce a personas que marcan su vida y lo ayudan a crecer.

Aventura en Alaska 2 "Aventura en Alaska" fue dirigida por Sean Penn. Paramount Vantage.

En Alaska, McCandless se instala en un autobús abandonado y trata de vivir de la tierra. Sus errores y decisiones lo llevan a un desenlace trágico, mientras documenta su proceso de autodescubrimiento, dejando un mensaje sobre la importancia de la autenticidad y la conexión humana.

La producción se filmó en múltiples locaciones de Estados Unidos y Alaska, con un elenco comprometido. Emile Hirsch se transformó físicamente para el papel, mientras que la banda sonora de Eddie Vedder, que ganó un Globo de Oro por la canción "Guaranteed", acompaña la épica travesía de McCandless.