Miranda Cosgrove vuelve a brillar en Netflix con una comedia romántica que ya es furor

Netflix apuesta por el carisma de Miranda Cosgrove en una historia de amor inesperada y divertida.

Miranda Cosgrove, recordada por millones como Carly Shay en la icónica serie iCarly, regresa al centro de la escena con El otro París, la nueva comedia romántica de Netflix que ya se posiciona entre las más vistas en varios países. Su carisma intacto y una historia fresca la vuelven a conectar con el público que la vio crecer en la pantalla.

La película sigue a Dawn, una joven artista que cree haber sido seleccionada para participar en un reality de citas en París, Francia. Pero al llegar, descubre que el programa se graba en Paris, Texas, lo que desencadena una serie de enredos cómicos, desencantos y una inesperada historia de amor con un vaquero local. El contraste entre sus expectativas y la realidad da lugar a momentos divertidos, tiernos y muy compartibles.

shutterstock_2426871007 El otro París ya es furor en Netflix: una historia de amor inesperada en el lugar menos pensado. Foto: Archivo

Una comedia romántica que marca el regreso maduro y encantador de Miranda Cosgrove Cosgrove no solo protagoniza la historia, sino que también participa como productora ejecutiva, marcando una nueva etapa en su carrera. Después de alejarse de los focos para estudiar cine, su regreso combina madurez artística con el encanto que la convirtió en referente de toda una generación.

El otro París está dirigida por Janeen Damian (Navidad contigo) y forma parte del catálogo de comedias románticas que Netflix lanza cada temporada. Con una estética cálida, personajes entrañables y una trama que juega con los clichés del género, la película invita a reflexionar sobre lo que realmente buscamos en el amor, incluso si no hay Torre Eiffel de fondo.