Netflix: la película noruega que está triunfando y retrata una historia bélica real

La plataforma de streaming tiene una historia increíble que no te vas a querer perder. Se estrenó en 2024.

Las películas bélicas están en auge ya que cada cuatro o cinco meses aparece un nuevo título en Netflix. Casi todas las producciones que están triunfando son danesas, británicas, holandesas, italianas o noruegas. Estas se caracterizan por su estética oscura e historias intensas.

¿De qué trata la película? La película se llama N°24. Esta muestra la historia de Gunnar Sønsteby, un joven que fue a la universidad para estudiar contabilidad y consiguió un trabajo hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi llegó a Noruega. Ante la rendición de su país, Sønsteby se unió a la resistencia.

Su trabajo llamó la atención de algunos británicos y lo incluyeron en la Special Operations Executive, donde lo apodaron como agente 24. Fue a Inglaterra para formarse y acabó como parte del equipo que llevó a cabo numerosos sabotajes contra los nazis, por ejemplo, el robo de placas para imprimir dinero o ataques a oficinas.

Su equipo ganó popularidad y Sønsteby fue condecorado con la Cruz de Guerra de tres espadas, el mayor reconocimiento militar posible. Sin embargo, la situación dejó un par de traumas que lo obligaron a escapar de su territorio natal. Pero para descubrir el final no te puedes perder esta película.