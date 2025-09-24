Netflix: la película noruega que está triunfando y retrata una historia bélica real
La plataforma de streaming tiene una historia increíble que no te vas a querer perder. Se estrenó en 2024.
Las películas bélicas están en auge ya que cada cuatro o cinco meses aparece un nuevo título en Netflix. Casi todas las producciones que están triunfando son danesas, británicas, holandesas, italianas o noruegas. Estas se caracterizan por su estética oscura e historias intensas.
¿De qué trata la película?
La película se llama N°24. Esta muestra la historia de Gunnar Sønsteby, un joven que fue a la universidad para estudiar contabilidad y consiguió un trabajo hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi llegó a Noruega. Ante la rendición de su país, Sønsteby se unió a la resistencia.
No te pierdas el tráiler
Su trabajo llamó la atención de algunos británicos y lo incluyeron en la Special Operations Executive, donde lo apodaron como agente 24. Fue a Inglaterra para formarse y acabó como parte del equipo que llevó a cabo numerosos sabotajes contra los nazis, por ejemplo, el robo de placas para imprimir dinero o ataques a oficinas.
Su equipo ganó popularidad y Sønsteby fue condecorado con la Cruz de Guerra de tres espadas, el mayor reconocimiento militar posible. Sin embargo, la situación dejó un par de traumas que lo obligaron a escapar de su territorio natal. Pero para descubrir el final no te puedes perder esta película.
La crítica alabó este film y reconoció que funciona en donde la mayoría falla. Esto es en el relato paralelo que sirve como un marco para la historia principal. Es común que se mezclen tiempos en este tipo de películas, pero muy pocas logran que funcionen.