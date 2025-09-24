Netflix: si te gustó Peaky Blinders tienes que ver esta nueva apuesta de la plataforma

El 25 de septiembre Netflix estrenará una serie del creador de Peaky Blinders. La historia de una familia con poder y ambiciones.

El 25 de septiembre Netflix prevé el estreno de una serie de Steven Knight, el creador del éxito Peaky Blinders. En esta ocasión promete sacudir la plataforma de streaming con House of Guinness, una historia de poder en torno a la icónica familia Guinness y su cervecería.

Netflix: de qué se trata La historia familiar de secretos y ambición está ambientada en Irlanda del Siglo XIX. La serie es una de las grandes apuestas para este año. El elenco está encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge y Emily Fairn.

casa guinness Netflix promete romperla con esta serie. Fuente: Netflix.

En la serie de streaming se verá el mundo del poder que puede costar sangre en una familia llena de secretos y de ambiciones y cómo el peso de un apellido puede definir un destino.

La trama de la serie se ubica en 1868 tras la muerte de Sir Benjamin Guinness que dejará a cuatro herederos al frente de la cervecería más poderosa del mundo. Todos tendrán la responsabilidad de mantener vivo el legado de la marca, pero los secretos familiares son una amenaza constante para los negocios.