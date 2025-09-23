En Netflix: una película entretenida hasta el final con Ana de Armas

Esta película de Netflix es una aventura de principio a fin con protagonistas como Jonah Hill y Ana de Armas.

Netflix tiene una película que atrapa desde la primera escena y no suelta hasta el último minuto. “Amigos de armas” combina humor negro, tensión y una historia basada en hechos reales que expone los riesgos del tráfico internacional de armas. La historia muestra cómo la ambición y la amistad se mezclan en un juego peligroso con consecuencias imprevisibles.

Una película entre la comedia y la acción La trama sigue a David, un masajista que atraviesa un momento de incertidumbre económica, y a Efraim, su amigo de la infancia, quien reaparece con una propuesta seductora: ganar dinero en el negocio de la venta de armas. Lo que inicia como un acuerdo aparentemente sencillo pronto se transforma en un torbellino de tratos turbios, engaños y riesgos en fronteras marcadas por la corrupción.

netflix Una película entretenida.

Jonah Hill y Miles Teller encarnan a los protagonistas con carisma y una química que impulsa cada escena. Su relación, cargada de lealtad y traiciones, es el motor que sostiene la historia. A su lado, Ana de Armas aporta frescura y equilibrio en medio de la vorágine, ofreciendo un contraste entre la vida personal y el caos del negocio.

