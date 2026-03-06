La película argentina de Netflix filmada en las Cataratas del Iguazú que llega en abril con Oscar Martínez

Netflix tiene una nueva película argentina en camino y las primeras imágenes ya generan expectativa. Se llama El último gigante, llega el 1° de abril a la plataforma y tiene todo para convertirse en uno de los estrenos más comentados del año: paisajes impactantes de las Cataratas del Iguazú, un elenco encabezado por Oscar Martínez y una historia sobre el perdón que difícilmente deje indiferente a nadie.

De qué trata la nueva producción de Netflix La película sigue a Boris, un guía turístico en las Cataratas del Iguazú cuya vida se sacude cuando el padre que nunca estuvo aparece de repente. Lo que empieza como un reencuentro incómodo se convierte en un viaje íntimo donde padre e hijo deberán enfrentarse al pasado para descubrir si el vínculo roto puede reconstruirse. Una historia sobre la fuerza transformadora del perdón, filmada en uno de los paisajes naturales más imponentes del mundo.

Te puede interesar Tres flores para plantar en marzo y llenar el jardín de color en otoño

El elenco y el director La película fue dirigida y escrita por Marcos Carnevale, responsable de títulos como Granizo y Goyo. El elenco reúne a Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque. Para Martínez, El último gigante marca su regreso al cine argentino, lo que le suma un atractivo extra para los seguidores de su trabajo.