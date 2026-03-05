La nueva serie de Netflix con el actor de Sex Education que promete ser un éxito
Netflix suma una nueva serie británica de thriller psicológico que explora la vida dentro de una comunidad religiosa cerrada y una historia llena de tensión.
Netflix tiene una nueva serie en camino y los primeros detalles ya generan expectativa. Se llama Unchosen, tiene seis episodios, viene del Reino Unido y combina thriller psicológico con drama social en una historia que transcurre dentro de una comunidad religiosa cerrada. El tráiler ya está disponible y anticipa una serie intensa.
De qué trata
La historia sigue a Rosie, una esposa y madre que vive en una comunidad cristiana conservadora junto a su marido Adam y su hija. La vida dentro de esa comunidad parece ordenada y protegida del mundo exterior, pero todo cambia cuando aparece Sam, un prisionero fugado con un pasado oscuro.
El encuentro con Sam desencadena en Rosie un proceso de emancipación que pone en crisis su matrimonio, su lugar dentro de la comunidad y todo lo que creía conocer sobre su propia vida. La serie plantea una pregunta que sostiene toda la tensión narrativa: ¿dónde está el verdadero peligro, dentro de la secta o en el hombre que promete salvarla?
El elenco de la serie
La serie está protagonizada por Molly Windsor, conocida por Three Girls, en el papel de Rosie. Asa Butterfield, la estrella de Sex Education, interpreta a Adam, su marido. Fra Fee, el villano de Rebel Moon, da vida a Sam. El reparto se completa con Christopher Eccleston y Siobhan Finneran como los líderes de la comunidad.
La creadora y guionista es Julie Gearey, responsable de Intergalactic, y la dirección está a cargo de Philippa Langdale y Jim Loach.
Mira el trailer
Por qué vale la pena seguirla
Unchosen combina varios elementos que funcionan muy bien juntos: el mundo cerrado de una secta, una protagonista en plena transformación y la ambigüedad moral de un personaje que puede ser salvador o amenaza. Son seis episodios, lo que la convierte en una serie compacta y sin relleno, ideal para maratonear.