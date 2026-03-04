Netflix: la serie de investigación criminal que conquista a los fans de Sherlock Holmes

Netflix suma la serie The Mentalist, un policial que combina misterio y deducción, ideal para fans de Sherlock Holmes y el género criminal.

Los amantes de las series criminales no pueden perderse un clásico que tiene Netflix en su catálogo: The Mentalist. Esta serie se convirtió en una de esas ficciones que, aunque terminó hace años, sigue atrapando a nuevas audiencias gracias al streaming.

Con un protagonista carismático y un estilo que mezcla deducción, misterio y humor, la serie se ganó un lugar entre los títulos más buscados por quienes disfrutan del género policial. Y ahora, se encuentra entre lo más visto de la plataforma nuevamente, según FlixPatrol.

the mentalist1 Simon Baker encarna a Patrick Jane, un mentalista que usa la observación para resolver crímenes. Foto: Netflix De qué trata la serie La serie sigue a Patrick Jane, interpretado por Simon Baker, un ex mentalista que colabora con la policía de California. Su talento para leer gestos, detectar mentiras y observar detalles imperceptibles lo convierte en un investigador fuera de lo común. No necesita armas ni persecuciones espectaculares: su poder está en la mente.

La comparación con Sherlock Holmes es inevitable. Como el clásico detective británico, Jane se apoya en la lógica y la observación para resolver casos. Sin embargo, The Mentalist le suma un toque contemporáneo: capítulos ágiles, diálogos irónicos y un arco narrativo que atraviesa toda la serie, centrado en la persecución del asesino serial Red John.