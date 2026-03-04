Tres películas de época en Netflix que te van a enamorar, si te gustó Bridgerton

Desde que Los Bridgerton se convirtió en fenómeno global en Netflix , el interés por las historias ambientadas en siglos pasados volvió a crecer con fuerza. El encanto de los bailes, las reglas sociales estrictas y las miradas cargadas de tensión romántica generaron una legión de seguidores.

Luego llegó Queen Charlotte para expandir ese universo. Pero en Netflix hay mucho más para quienes buscan amores intensos en escenarios históricos. Las producciones de época tienen algo especial. No solo muestran romances apasionados. También retratan sociedades donde cada decisión estaba condicionada por la clase social, el género o la tradición. Esa mezcla de sentimientos y obstáculos es la que mantiene al espectador expectante hasta el final.

Entre las propuestas más impactantes está Elisa y Marcela. Inspirada en un caso real, la historia se sitúa en la España de principios del siglo XX. Allí, dos maestras se enamoran en un contexto donde ese vínculo era impensable.

Para poder estar juntas, una de ellas asume una identidad masculina. La decisión les permite formalizar su relación, pero también desata una persecución social y judicial que pone todo en riesgo. La película construye un clima íntimo y tenso, donde cada gesto tiene peso. Es un relato sobre valentía, identidad y el precio de romper con lo establecido.

Otra opción ideal es Mary Shelley. El film se centra en la juventud de la escritora británica y en su relación con el poeta Percy Bysshe Shelley. Más que una simple historia romántica, la película explora el proceso creativo y las dificultades que enfrentaba una mujer con ambiciones literarias en el siglo XIX.

La relación entre ambos está marcada por la intensidad, los conflictos familiares y las pérdidas personales. En paralelo, se insinúa el nacimiento de la autora que daría vida a “Frankenstein”. La ambientación y el vestuario ayudan a sumergirse en una época donde las normas sociales pesaban tanto como los sentimientos.

Patines de plata: romance en la Rusia imperial

La tercera recomendación es Patines de plata, ambientada en la San Petersburgo de fines del siglo XIX. La ciudad, atravesada por ríos y canales congelados en invierno, aporta un marco visual impactante.

Matvey, un joven de origen humilde que se desplaza en patines para sobrevivir, conoce a una aristócrata que cuestiona las expectativas impuestas por su entorno. Entre ambos surge un vínculo que desafía las barreras de clase. La película combina aventura, drama y romance, con un trasfondo social que condiciona cada paso de los protagonistas.

Estas tres historias comparten un hilo conductor: el amor como fuerza capaz de enfrentarse a su tiempo. Distintos países, distintos siglos, pero la misma tensión entre deseo y normas rígidas.

Para quienes quedaron cautivados por los romances elegantes y los conflictos sociales de Los Bridgerton, estas películas ofrecen nuevas emociones. Cambian los escenarios y los contextos, pero la intensidad sigue intacta.