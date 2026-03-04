Netflix: el crimen real que se convirtió en miniserie y está por estrenar

Con 3 episodios, la serie documental le da voz a tres personajes que fueron afectados por una noticia inesperada.

El próximo documental de Netflix promete poner la piel de gallina en sus espectadores. Está basado en una historia real sobre crímenes espeluznantes que azotaron a un pueblo de Dinamarca y cambió la confianza de sus habitantes para siempre. Preparate para ver "Una amistad, un asesinato" que estrena el 5 de marzo.

Durante años, cada habitante vivió con el miedo de desaparecer y morir en manos de un asesino desconocido. Sin embargo, luego de 8 años, el malviviente es capturado y la paz es restablecida en el pueblo, excepto para Amanda, Nicholas y Kiri, que resultan ser los amigos cercanos del culpable.

netflix una amistad, un asesinato La serie llega con 3 capítulos. Netflix. En el juicio, el grupo de jóvenes se da cuenta de que su amigo había planeado y llevado a cabo asaltos, secuestros y asesinatos mientras se divertía con ellos. Las dudas los invaden y la realidad los sacude emocionalmente, lo que se puede apreciar durante los 3 capítulos de la serie.

Un testimonio de la serie “Durante años, temí que el agresor siguiera suelto y que yo pudiera ser la próxima víctima. Cuando me di cuenta de que era uno de mis amigos más cercanos, mi mundo se derrumbó. Me he dado cuenta de que incluso las personas en las que más confías pueden esconder un lado oscuro, y que sentirse seguro no siempre es algo que se pueda dar por sentado”, explica Amanda.

netflix, una amistad un asesinato La historia real detrás de este documental. Netflix. Pero no fueron los únicos afectados. La miniserie también toma el testimonio de una integrante de la iglesia local, quien asegura que la comunidad se vio invadida por la incertidumbre y el miedo. Nadie confiaba en nadie y con el tiempo, los lazos que unían a todos se deshicieron.