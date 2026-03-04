Impactante película basada en un hecho real disponible en Netflix

Una película basada en un hecho real disponible en Netflix mezcla crimen, investigación y drama y no te dejará despegarte de la pantalla.

Los fanáticos de las historias basadas en hechos reales, aquí tienen una película que está en Netflix y que conmocionó a Italia. Es sobre un caso que ocurrió en 2010: la desaparición de Yara Gambirasio, una niña de 13 años que salió de su clase de gimnasia y nunca regresó a casa.

Su caso se convirtió rápidamente en uno de los más mediáticos del país, atrapando la atención de la policía, los medios y la comunidad. La investigación fue larga y compleja, marcada por pistas confusas y la presión constante de la opinión pública.

La película Yara recrea esta historia real con gran fidelidad. Dirigida por Marco Tullio Giordana, el film se centra en el trabajo de la fiscal encargada del caso, quien se enfrenta a numerosos obstáculos para descubrir la verdad. La narración combina el suspenso policial con el drama humano, mostrando tanto el proceso de investigación como el impacto del crimen en quienes rodeaban a la niña.

La historia también aborda el efecto de los medios y la presión social sobre la investigación. Desde el inicio, la desaparición de Yara fue seguida por reportajes y rumores que influían en la percepción pública. La película muestra cómo esta atención constante puede ser un desafío adicional para los investigadores, pero también cómo sirve para mantener el caso visible y movilizar recursos.

No solo muestra la investigación, sino también el dolor de la familia y de la comunidad afectada. Dura aproximadamente 96 minutos y cuenta con las actuaciones de Isabella Ragonese, Alessio Boni y Thomas Trabacchi. Invita a reflexionar sobre la justicia, el dolor y la perseverancia de quienes luchan por la verdad.